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Realme 7 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Realme 7'nin fiyatı ve özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.11.2020 14:03 | Son Güncelleme

Realme 7, Türkiye'de satışa çıktı. Realme 7 Pro için geçtiğimiz haftalarda bir lansman düzenleyen Realme Türkiye, Realme 7'yi ise Türkiye'de sessiz sedasız satışa sundu. Peki Realme 7 Türkiye fiyatı ne kadar, Realme 7 özellikleri neler?

Realme 7 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Realme 7'nin fiyatı ve özellikleri

Realme 7, Realme 7 Pro ile birlikte tanıtılmıştı. Realme'nin yeni akıll telefonu 65W hızlı şarj destekli kardeşi Realme 7 Pro'dan farklı özelliklere sahipti. Realme Türkiye, Realme 7 serisi için gerçekleştirdiği lansmanda ise Realme 7 Pro'yu tanıttı ve Realme 7 Pro'nun fiyatını açıkladı. Ancak lansmanda Realme 7'nin ne zaman satışa çıkacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmamış, önümüzdeki dönemde telefonun geleceğine dair bir açıklama yapılmıştı. Görünüşe göre Realme 7'nin Türkiye macerası başladı.

Realme 7 özellikleri

REALME 7 ÖZELLİKLERİ

Realme 7 özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ 90 Hz ekran yenileme hızına sahip bir ekran var. Bu ekran sol üst köşesinde bir kamera noktası taşıyor. Bu noktada telefonun 16 MP'lik ön kamerasının yer aldığını belirtelim. Gücünü MediaTek Helio G95 işlemcisinden alan Realme 7, 6 GB / 8 GB RAM'e ve 64/ 128 GB dahili depolama alanına sahip. 30W Dart şarj destekli telefon 5000 mAh değerindeki pilini ise 26 dakikada yüzde 50 oranında şarj edebiliyor.

Realme 7 kamera

Türkiye'de satışa çıkan Realme 7, arka tarafında dört arka kameraya ev sahipliği yapıyor. Bu kameralar 64 MP ana kamera + 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera + 2 megapiksel makro kamera + 2 megapiksel derinlik kamerası olarak görev yapıyor. Ayrıca kamera yazılımında Cyberpunk modu, yıldız modu ve portre modu yer alıyor. Telefonun parmak izi okuyucusu ise yan tarafta konumlanıyor.

Realme 7 Pro Türkiye'de! İşte Realme 7 Pro'nun fiyatıRealme 7 Pro Türkiye'de! İşte Realme 7 Pro'nun fiyatı

REALME 7 FİYATI

Realme 7 fiyatı 2,999 TL olarak listelenmiş durumda. Halihazırda online satış kanalları aracılığıyla Realme 7 akıllı telefon 'Realme Türkiye garantili' olarak satın alınabiliyor.

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