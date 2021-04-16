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Realme 8 5G bir kez daha ortaya çıktı

16.04.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sefer Google Play Console’da görüldü ve cihazın sızdırılmış bir basın görseli de ortaya çıktı.

Realme 8 5G bir kez daha ortaya çıktı

Realme 8 5G’yi renderlarda ve 10 saniyelik hızlı bir tanıtım videosunda görmüştük. Buna ek olarak cihaz Geekbench listesinde FCC’de sertifikasında da görüldü. Cihaz MediaTek Dimensity 700 yonga setinden güç alacak. Depolama tarafında 8GB RAM, 5.000mAh pil ve 48MP ana sensörlü dörtlü arka kamera olacak. Google Play Console listesi cihaz hakkında mevcut bilgilere yeni şeyler eklemedi. Ancak önceden sızdırılmış özellikleri doğruladı. Realme8 5G, 21 Nisan’da piyasaya sürülecek ve muhtemelen o zamana kadar teaserlar ve sızıntılar yoluyla cihaz hakkında yeni şeyler de öğreneceğiz.

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Cihaz hakkındaki Geekbench listesine göre, RMX3241 model kodu ile ortaya çıkan Realme 8 5G, Android 11 ile kutudan çıkacak. Ayrıca yeni nesil bağlantı desteğine sahip cihaz gücünü Dimensity 700 SoC‘nin bir parçası olan MediaTek MT6833V/ZA‘dan alacak. Cihazın yana monte edilmiş parmak izi okuyucu ve NFC ile geleceği belirtiliyor.

Aynı zamanda serinin 5G modelinin 8 mm kalınlığında ve 17gram ağırlığındaki 4G muadilinden daha kalın ve daha ağır olacağı iddia ediliyor. Realme 8 Pro 5G, arka tarafta 108 MP ana kamera ile donatılmış çarpıcı derecede etkileyici kamera seçenekleri sunacak. Cihaz aynı zamanda Super AMOLED ekrana sahip olacak. Oyun oynamanız durumunda, içine yüklenen kompakt bir işlemci yapılandırması oyunlarda iyi performans sağlayacak.

Call of Duty Mobile Samuray temasıyla geliyor

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Realme 5G
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