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Realme 8 5G FCC onayını da aldı

01.04.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme 8 5G modeli (kod adı RMX3241), geçen hafta NBTC sertifikasını aldı. Cihaz şimdi de FCC tarafından onaylandı ve lansmana bir adım daha yaklaştı.

Realme 8 5G FCC onayını da aldı

FCC listesi, Realme 8 5G’nin 5.000 mAh pil ile geleceğini ve 4G muadili gibi Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 ile kutudan çıkacağını ortaya koydu. Ancak iki cihaz arasında bazı farklılıklar olacak. Yeni başlayanlar için Realme 8 5G, 5G olmayan modelden daha kalın (8,5 mm) ve daha ağır (185 gram) olacak. Dahası, Realme 8 5G, 4G versiyonu gibi bir ekran içi çözüm yerine yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip olacak. Bu, 5G modelinin AMOLED yerine bir LCD panel ile gelebileceği anlamına geliyor. ABD sertifika yetkilisi, 4G versiyonunun aksine Realme 8 5G’nin yerleşik bir NFC yongası ile geleceğini de söylüyor.

REALME 8 4G HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP?

4G varyantı RMX3085 model koduyla birlikte geliyor. Realme 8 5G hakkında ayrıntılar şimdilik az. Ancak yakında daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.

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Realme 8 4G, Helio G95 yonga seti tarafından destekleniyor. Cihaz üç RAM seçeneğine sahip. Bunlar 4GB, 6GB ve 8GB şeklinde karşımıza çıkıyor. Realme 8 5G’nin teknik özelliklerinin geri kalanı hala bilinmiyor. Ancak önümüzdeki günlerde akıllı telefon hakkında kesinlikle daha fazla şey duyacağız. Akıllı telefon, sektörde dişli bir rakip olabilecek mi sorusu da önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme 5G
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