Realme 8 5G Geekbench’te göründü

Karşılaştırma veritabanına göre, RMX3241 model kodu olan Realme 8 5G, Android 11 ile çalışıyor. Cihaz yerleşik 8GB RAM’e sahip. Ayrıca Dimensity 700 yonga setinin bir parçası olan MediaTek’in MT6833V / ZA tarafından desteklenmekte .Geekbench listeleri Realme 8 5G’nin diğer özelliklerini açıklamıyor. Ancak FCC sayesinde akıllı telefonun 5.000 mAh pil, yana monte edilmiş parmak izi okuyucu ve NFC ile geleceği ortaya çıktı. Aynı zamanda cihaz 8 mm kalınlığında ve 177 gram ağırlığındaki 4G muadilinden daha kalın ve daha ağır olacak.

REALME 8 PRO ÖZELLİKLERİ

Realme 8 Pro, selfie kamerasıına sahip nokta çentikli 6,4 inç FHD + AMOLED ekrana, yüzde 90,8 ekran / vücut oranına, 2.400 x 1.080 piksel çözünürlük, 180Hz dokunmatik örnekleme oranına ve 1000nit parlaklığa sahip. Cihaz Qualcomm Snapdragon 720G SoC tarafından desteklenmekte.

Telefon, kutudan çıkar çıkmaz Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 üzerinde çalışıyor ve bağlantı özellikleri arasında 4G LTE, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS ve şarj ve veri senkronizasyonu için USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor. Realme 8 Pro, 50W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh pil ile geliyor. Samsung HM2 birincil sensör, 119 derecelik bir alana sahip 8MP (f / 2.25 diyafram) ultra geniş açılı lens ile arkada dört kamera kurulumuna sahip.

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