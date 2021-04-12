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Realme 8 5G Geekbench’te göründü

12.04.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme 8 geçen ay duyurulmuştu. Buna ek olarak şirketin yakında Realme 8 5G versiyonunu tanıtması bekleniyor. Realme, Realme 8 5G’nin lansman tarihini veya özelliklerini henüz açıklamadı. Ancak akıllı telefon Geekbench’ten karşımıza çıktı.

Realme 8 5G Geekbench’te göründü

Karşılaştırma veritabanına göre, RMX3241 model kodu olan Realme 8 5G, Android 11 ile çalışıyor. Cihaz yerleşik 8GB RAM’e sahip. Ayrıca Dimensity 700 yonga setinin bir parçası olan MediaTek’in MT6833V / ZA tarafından desteklenmekte .Geekbench listeleri Realme 8 5G’nin diğer özelliklerini açıklamıyor. Ancak FCC sayesinde akıllı telefonun 5.000 mAh pil, yana monte edilmiş parmak izi okuyucu ve NFC ile geleceği ortaya çıktı. Aynı zamanda cihaz 8 mm kalınlığında ve 177 gram ağırlığındaki 4G muadilinden daha kalın ve daha ağır olacak.

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REALME 8 PRO ÖZELLİKLERİ

Realme 8 Pro, selfie kamerasıına sahip nokta çentikli 6,4 inç FHD + AMOLED ekrana, yüzde 90,8 ekran / vücut oranına, 2.400 x 1.080 piksel çözünürlük, 180Hz dokunmatik örnekleme oranına ve 1000nit parlaklığa sahip. Cihaz Qualcomm Snapdragon 720G SoC tarafından desteklenmekte.

Realme 8 5G FCC onayını da aldıRealme 8 5G FCC onayını da aldı

Telefon, kutudan çıkar çıkmaz Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 üzerinde çalışıyor ve bağlantı özellikleri arasında 4G LTE, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS ve şarj ve veri senkronizasyonu için USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor. Realme 8 Pro, 50W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh pil ile geliyor. Samsung HM2 birincil sensör, 119 derecelik bir alana sahip 8MP (f / 2.25 diyafram) ultra geniş açılı lens ile arkada dört kamera kurulumuna sahip.

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akıllı telefon Realme 5G
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