HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Realme 8 5G Geekbench’te göründü

Realme 8 5G Geekbench’te göründü

01.06.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme 8 geçen ay duyurulmuştu. Buna ek olarak şirketin yakında Realme 8 5G versiyonunu tanıtması bekleniyor. Realme, Realme 8 5G’nin lansman tarihini veya özelliklerini henüz açıklamadı. Ancak akıllı telefon Geekbench’ten karşımıza çıktı.

Realme 8 5G Geekbench’te göründü

Karşılaştırma veritabanına göre, RMX3241 spor model kodu olan Realme 8 5G, Android 11 ile çalışıyor. Cihaz eyrleşik 8GB RAM’e sahip. Ayrıca Dimensity 700 SoC’nin bir parçası olan MediaTek’in MT6833V / ZA tarafından desteklenmekte .Geekbench listeleri Realme 8 5G’nin diğer özelliklerini açıklamıyor. Ancak FCC sayesinde akıllı telefonun 5.000 mAh pil, yana monte edilmiş parmak izi okuyucu ve NFC ile geleceği ortaya çıktı. Aynı zamanda cihaz 8 mm kalınlığında ve 177 gram ağırlığındaki 4G muadilinden daha kalın ve daha ağır olacak.

1-32-600x331

Realme 8 ve Realme 8 Pro özelliklerini hatırlayacak olursak: Realme 8 Pro, selfie kamerası için delik kesikli 6,4 inç FHD + AMOLED ekrana, yüzde 90,8 ekran / vücut oranına, 2.400 x 1.080 piksel çözünürlük, 180Hz dokunmatik örnekleme oranına ve 1000nit parlaklığa sahip. Cihaz Qualcomm Snapdragon 720G SoC tarafından desteklenmekte.

Telefon, kutudan çıkar çıkmaz Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 üzerinde çalışıyor ve bağlantı özellikleri arasında 4G LTE, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS ve şarj ve veri senkronizasyonu için USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor. Realme 8 Pro, 50W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh pil ile geliyor. Samsung HM2 birincil sensör, 119 derecelik bir alana sahip 8MP (f / 2.25 diyafram) ultra geniş açılı lens ile arkada dört kamera kurulumuna sahip.

Yerli aşı için gönüllüler aranıyor!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Oppo çip krizi için tedbirler alan firmalar arasına dahil olduOppo çip krizi için tedbirler alan firmalar arasına dahil oldu
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’ye girişlere ilişkin daha önceki uygulamalar yürürlükten kaldırıldı

Türkiye’ye girişlere ilişkin daha önceki uygulamalar yürürlükten kaldırıldı

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili tüm detayları açıkladı

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili tüm detayları açıkladı

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Uzmanlardan yeni kararlara ilk yorum

Uzmanlardan yeni kararlara ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.