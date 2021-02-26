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Realme 8 Pro 108 MP kamera desteğiyle geliyor

26.02.2021 09:43 | Son Güncelleme:
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Realme 8 Pro 108 MP kamera desteğiyle geliyor

Akıllı telefon pazarının yükselen isimlerinden biri olan Realme, görünüşe bakılırsa yeni serisinde 108 MP kamera desteğine yer verecek. İşte Realme 8 serisi ile ilgili son detaylar.

Halihazırda ülkemizde de kurumsal olarak hizmet veren Realme müşteri yelpazesini genişlemeye devam ediyor. Fiyat / performans bazlı modelleriyle dikkatleri üzerine çeken Çinli üretici bu yıl çok daha iddialı modeller sergilemeyi planlıyor gibi görünüyor.

Akıllı telefon pazarını az çok takip edenlerin de bildiği üzere Xiaomi 108MP kameraya sahip orta segment modellerini geçtiğimiz yıl satışa sunmuştu. Bu modellerin ilgi görmesiyle birlikte diğer Çinli şirketler de orta segmentteki modellerini 108MP’lik kameralarla donatmaya başladı.

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Ortaya çıkan son haberlere göre Realme, yeni orta segment cihazlarında 108 MP’lik kameraya yer vermeyi planlıyor.

Geçtiğimiz yıl çıkan Realme 7 Pro özellikle hızlı şarj desteğiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Görünen o ki bu yıl çıkacak olan 8 Pro ise 108 MP’lik kamerasıyla odak noktası olacak.

Tabi ki şunu da belirtmek gerekiyor. Söz konusu kamera olduğunda kağıt üzerindeki rakamların çok da önemi yok. Yani bir telefonun 108 MP’lik kamerayla gelmesi çok iyi fotoğraf çekeceği ya da muazzam bir video deneyimi sunacağı anlamını taşımıyor.

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Elbette çözünürlük tarafında kullanıcıları memnun eden bir performans sergileyecektir. Lakin fotoğraf dediğimiz olay da çözünürlükten ibaret değil. Bakalım Realme genel anlamda kullanıcılarını memnun edecek bir kamera deneyimi sunabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.

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akıllı telefon
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