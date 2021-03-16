HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Realme 8 Pro 108 MP kameraya sahip olacak

Realme 8 Pro 108 MP kameraya sahip olacak

16.03.2021 09:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Realme 8 Pro 108 MP kameraya sahip olacak

Realme yeni nesil orta segment modeli için geri sayıma geçti. 24 Mart’ta resmiyet kazanacak olan Realme 8 Pro modelinde 108 MP’lik ana kamera yer alacak. İşte detaylar.

Uzun bir süredir ülkemizde de kurumsal olarak hizmet veren Realme, 24 Mart’ta özel bir etkinlik düzenleyecek. Çinli üretici düzenlediği bu etkinlikte yeni nesil modellerini tanıtacak. Realme 8 serisi cihazların tanıtacağı etkinlikte, gözler 108 MP’lik kamera ile gelecek Pro’da olacak.

Çinli şirket geçtiğimiz gün etkinlikle ilgili yeni bir görsel yayınladı. Yayınlanan bu görselde Pro varyantta 108 MP’lik bir kameraya yer verileceği net bir şekilde ifade edilmiş.

REALME 8 108 MP'LİK KAMERA İLE GELMEYEBİLİR

Realme 8’de ise 64MP’lik bir ana kamera bulunması bekleniyor. Zaten pro ve düz model arasındaki en keskin fark da muhtemelen bu olacak.

Son dönemde orta segmentte yer alan modeller arasında 108 MP kameraya sahip olan cihaz sayısı hızla artıyor. Bilindiği üzere Xiaomi de orta segmentteki bazı cihazlarında 108 MP’lik kameralara yer veriyor.

Tabi ki söz konusu kamera olduğunda her şeyin çözünürlükten ibaret olmadığı da bir gerçek. Yani 108 MP’lik bir kameranın muazzam fotoğraflar çektiğini söylemek doğru olmayacaktır.

Şunu da dipnot olarak belirtmemiz gerekiyor. 108 MP’lik kameraya sahip olan modeller, orta segmentin üst basamağına hitap eden cihazlar. Dolayısıyla fiyat etiketi olarak da ortalamanın üzerinde yer alıyorlar.

Star Wars Jedi Fallen Order 2 için yapımcı aranıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk... Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk...
İşte Xiaomi'nin yeni modeli İşte Xiaomi'nin yeni modeli
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir evden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

Bir evden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Sevilen dizi için final kararı!

Sevilen dizi için final kararı!

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Bazı iPhone 11 ve iPhone 12 modellerinin rengi soluyor!

Bazı iPhone 11 ve iPhone 12 modellerinin rengi soluyor!

En iyi soğutma sistemine sahip telefon belli oldu

En iyi soğutma sistemine sahip telefon belli oldu

OnePlus Nord sorunları düzeltti

OnePlus Nord sorunları düzeltti

WhatsApp, yine bir dizi yeni özellik test ediyor

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Yenileri yolda

Samsung Galaxy A52 fiyatıyla birlikte sızdırıldı

Samsung Galaxy A52 fiyatıyla birlikte sızdırıldı

Xiaomi Mi 11 Lite ortaya çıktı

İşte Xiaomi'nin yeni modeli

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.