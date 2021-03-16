Realme 8 Pro 108 MP kameraya sahip olacak

Uzun bir süredir ülkemizde de kurumsal olarak hizmet veren Realme, 24 Mart’ta özel bir etkinlik düzenleyecek. Çinli üretici düzenlediği bu etkinlikte yeni nesil modellerini tanıtacak. Realme 8 serisi cihazların tanıtacağı etkinlikte, gözler 108 MP’lik kamera ile gelecek Pro’da olacak.

Çinli şirket geçtiğimiz gün etkinlikle ilgili yeni bir görsel yayınladı. Yayınlanan bu görselde Pro varyantta 108 MP’lik bir kameraya yer verileceği net bir şekilde ifade edilmiş.

REALME 8 108 MP'LİK KAMERA İLE GELMEYEBİLİR

Realme 8’de ise 64MP’lik bir ana kamera bulunması bekleniyor. Zaten pro ve düz model arasındaki en keskin fark da muhtemelen bu olacak.

Son dönemde orta segmentte yer alan modeller arasında 108 MP kameraya sahip olan cihaz sayısı hızla artıyor. Bilindiği üzere Xiaomi de orta segmentteki bazı cihazlarında 108 MP’lik kameralara yer veriyor.

Tabi ki söz konusu kamera olduğunda her şeyin çözünürlükten ibaret olmadığı da bir gerçek. Yani 108 MP’lik bir kameranın muazzam fotoğraflar çektiğini söylemek doğru olmayacaktır.

Şunu da dipnot olarak belirtmemiz gerekiyor. 108 MP’lik kameraya sahip olan modeller, orta segmentin üst basamağına hitap eden cihazlar. Dolayısıyla fiyat etiketi olarak da ortalamanın üzerinde yer alıyorlar.

Star Wars Jedi Fallen Order 2 için yapımcı aranıyor

