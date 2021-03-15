Realme 8 ve Realme 8 Pro'nun tanıtım tarihi açıklandı!

Realme, 7 serisi ile dikkat çeken bir çıkış yakaladı. Realme Türkiye, ülkemizde de Realme 7 ve Realme 7 Pro'yu satışa sundu. Ancak Çinli akıllı telefon üreticisi, 7 serisini 8 serisine güncellemek için kollarını sıvadı. Şirketin herkesin beklediği Realme 8 ve Realme 8 Pro üzerinde çalıştığı ise bilinen bir gerçekti. Nitekim Realme, son zamanlarda Realme 8 serisine dair bazı bilgiler de sunmuştu. Firma şimdi ise Realme 8 ve Realme 8 Pro'nun tanıtılacağı günü paylaştı.

İŞTE REALME 8 AİLESİNİN TANITIM TARİHİ

Realme'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, Realme 8 ve Realme 8 Pro 24 Mart günü tanıtılacak. OnePlus 9 serisi ise 23 Mart'ta düzenlenecek bir etkinlikte görücüye çıkacak. Yani OnePlus 9 ailesi ile tanıştıktan bir gün sonra Realme 8 ailesi ile de tanışacağız.

REALME 8 ÖZELLİKLERİ

Realme 8 ve 8 Pro'nun özelliklerini kesin olarak bilinmiyor. Ancak önceki teaser'lar hem standart hem de Pro modelin dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacağını ortaya çıkarmış durumda. Realme'den Madhav Sheth ise bu ayın başlarında Twitter'da Realme 8'in Helio G95 işlemci, 6.4 inç AMOLED ekran, 5.000 mAh pil ve 30W hızlı şarj özellikleriyle geldiğini ortaya koyan bir görüntü paylaştı. 108 MP'lik kamera da Realme'nin açıkladığı özelliklerden biri.

