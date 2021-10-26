Realme 9 ertelendi

IMEI’ye göre, RMX3393 model numarasına sahip bir Realme akıllı telefon sertifikasyondan yeni geçti. Bu telefonun Realme 9 Pro Plus olduğuna inanılıyor. Sertifika önemli bir şey ortaya çıkarmasa da, sadece telefonun gelişine işaret ediyor.

Önceki sızıntılara göre, Realme 9 Pro ve 9 Pro Plus’ın mevcut Realme 8 serisi telefonlara göre önemli bir yükseltme olması bekleniyor. Realme 9 serisinin 120Hz yüksek yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olması bekleniyor. AMOLED panel olduğu söyleniyor. Şimdi, çentikli bir ekrana mı yoksa delikli bir ekrana mı sahip olduğu görülmeye devam ediyor.

Kaputun altında, serinin Qualcomm Snapdragon 870 SoC tarafından desteklenmesi bekleniyor. Sızıntı, Realme’nin geçen ay açıkladıklarıyla paralel. Şirket, telefonların ana akım işlemcilerle piyasaya sürüleceğini öne sürdü. Orta sınıf Snapdragon 870, bütçe aralığı 9 serisi telefonlara binecek gibi görünüyor.

Realme kısa süre önce Çin’de Realme GT Neo 2T akıllıtelefonunu piyasaya sürdü. Cihaz, 1080 x 2400 çözünürlüğe sahip 6.43 inç Samsung AMOLED ekrana sahip. 120Hz yenileme hızına ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. Cihaz, 64MP ana sensör, 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro snapper ile üçlü kamera sistemine sahip. Tek bir 16MP selfie kamerası yer alıyor.

MediaTek Dimensity 1200 SoC tarafından destekleniyor ve 12 GB RAM ve 256 GB UFS 3.1 dahili depolama alanına sahiptir. Telefonda ayrıca, telefonun depolama alanından RAM olarak 7 GB’a kadar kullanmasını sağlayan sanal bir RAM genişletme özelliği de bulunuyor.

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