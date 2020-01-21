Realme akıllı telefonlar Türk topraklarına giriş yaptı! İşte fiyatları

Realme Türkiye macerası resmen başladı. Daha önce takvimler Ağustos 2019’u gösterdiğinde Realme 3 Pro akıllı telefon modelini Türkiye pazarında satışa sunarak ilk adımı atan Realme, yaşanan sorunlar nedeniyle Realme 3 Pro modellerinin satışını durdurmuş, planlarını ertelemişti. Takvimler 21 Ocak 2020’yi yani bugünü gösterdiğinde ise Realme, Türkiye pazarına sorunsuz bir şekilde adım attı.

REALME TÜRKİYE’YE 3 AKILLI TELEFON İLE ADIM ATTI

Realme, resmi lansmanını bugün gerçekleştirdi ve resmen akıllı telefon pazarımızda yer almaya başladı. Yer almaya başladı diyoruz çünkü firma, lansman ile birlikte 3 farklı akıllı telefon modelini daha Türkiye’de satışa çıkardı. Bu modeller sırasıyla Realme C2, REalme 5 Pro ve Realme XT oldu.

İŞTE REALME AKILLI TELEFONLARIN TÜRKİYE FİYATI

4000 mAh’lik bataryaya ve MediaTek Helio P22 işlemcisine sahip olan Realme C2 1399 TL’den satışa sunulmuş durumda. 128 GB dahili hafızaya sahip Realme 5 Pro’nun fiyatı 1899 TL, 128 GB dahili hafızaya sahip Realme XT’nin fiyatı ise 2999 TL olarak belirlendi. Fakat Realme lansmana özel olarak bir sürpriz hazırladı.