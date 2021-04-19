HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Realme akıllı TV için tarih verildi

Realme akıllı TV için tarih verildi

19.04.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli telefon üreticisi Realme geçen yıl akıllı TV sektörüne girmişti. Şirketin CEO’sunun bir tweet’ine göre, Realme, önümüzdeki ay yeni TV modellerini piyasaya sürebilir.

Realme akıllı TV için tarih verildi

Twitter’da paylaşılan bir gönderide, Realme Hindistan’ın CEO’su Madhav Sheth’e 50 inçlik bir akıllı TV’nin yolda olup olmadığı soruldu. Şirket yöneticisi buna , “Önümüzdeki ay nasıl olur?” diye yanıt verdi.

YENİ AKILLI TV İÇİN BÜYÜK İPUCU OLDU

Bu açıkça, markanın Hindistan’da yeni akıllı TV modellerini piyasaya süreceğini gösteriyor. Etkileşime göre, kesinlikle 50 inçlik bir varyant bekleyebiliriz. Ancak başka boyutlar da olabilir.

Her neyse, şu an itibarıyla, bu yeni realme TV’lerin kesin lansman tarihi bilinmiyor. Ancak önümüzdeki günlerde televizyonların özellikleri de dahil olmak üzere tüm bunları öğrenebiliriz.

realme-smart-tv-ozellikleri-ve-fiyati-belli-oldu-696x392

Daha önce de belirtildiği gibi, firma Hindistan’da üç akıllı TV satıyor. Bu TV’ler farklı boyutlara ve farklı ekran çözünürlüklerine sahip. Bunlar;

  • realmeSmart TV 32” (HD Ready) (201 dolar)
  • realmeSmart TV 43” (FHD – 1080p) – (322 dolar)
  • realmeSmart TV SLED 4K 55”- (551 dolar)

Marka, yukarıda listelenen TV’lere ek olarak, realme 100W Soundbar adlı bir TV aksesuarı da satıyor ve onun fiyatı 94 dolar.

Realme Q3 akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyorRealme Q3 akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor

Göründüğü gibi uygun fiyatlı akıllı televizyonları kullanıcılara buluşturan firmadan beklentiler de yüksek. Tabi zirvenin tepesindeki firmalarla başa çıkması şu an için zor. Ancak şirketin pazardaki pastada payını arttıracağı kesin diyebiliriz. Bakalım firmanın yeni televizyonları nasıl bir satış performansı yakalayacak?

Apple iPhone 13 mini konusunda kararsız

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
İlk kez üretti, rekor kırdı!İlk kez üretti, rekor kırdı!
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Realme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya savaş çanlarını çaldı: Kan gölüne döner!

Rusya savaş çanlarını çaldı: Kan gölüne döner!

Petrol istasyonunda kahve keyfi 44 bin 100 TL’ye mal oldu

Petrol istasyonunda kahve keyfi 44 bin 100 TL’ye mal oldu

Avukat Akpınar: Kripto para şirketlerinde bulunan borçlu hesaplarına haciz işlemi uygulanabilecek

Avukat Akpınar: Kripto para şirketlerinde bulunan borçlu hesaplarına haciz işlemi uygulanabilecek

Koronavirüse yakalanmıştı: Ağrıdan ağlama geliyor

Koronavirüse yakalanmıştı: Ağrıdan ağlama geliyor

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Genç savcı koronaya yenik düştü

Genç savcı koronaya yenik düştü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.