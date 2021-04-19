Realme akıllı TV için tarih verildi

Twitter’da paylaşılan bir gönderide, Realme Hindistan’ın CEO’su Madhav Sheth’e 50 inçlik bir akıllı TV’nin yolda olup olmadığı soruldu. Şirket yöneticisi buna , “Önümüzdeki ay nasıl olur?” diye yanıt verdi.

YENİ AKILLI TV İÇİN BÜYÜK İPUCU OLDU

Bu açıkça, markanın Hindistan’da yeni akıllı TV modellerini piyasaya süreceğini gösteriyor. Etkileşime göre, kesinlikle 50 inçlik bir varyant bekleyebiliriz. Ancak başka boyutlar da olabilir.

Her neyse, şu an itibarıyla, bu yeni realme TV’lerin kesin lansman tarihi bilinmiyor. Ancak önümüzdeki günlerde televizyonların özellikleri de dahil olmak üzere tüm bunları öğrenebiliriz.

Daha önce de belirtildiği gibi, firma Hindistan’da üç akıllı TV satıyor. Bu TV’ler farklı boyutlara ve farklı ekran çözünürlüklerine sahip. Bunlar;

realmeSmart TV 32” (HD Ready) (201 dolar)

realmeSmart TV 43” (FHD – 1080p) – (322 dolar)

realmeSmart TV SLED 4K 55”- (551 dolar)

Marka, yukarıda listelenen TV’lere ek olarak, realme 100W Soundbar adlı bir TV aksesuarı da satıyor ve onun fiyatı 94 dolar.

Göründüğü gibi uygun fiyatlı akıllı televizyonları kullanıcılara buluşturan firmadan beklentiler de yüksek. Tabi zirvenin tepesindeki firmalarla başa çıkması şu an için zor. Ancak şirketin pazardaki pastada payını arttıracağı kesin diyebiliriz. Bakalım firmanın yeni televizyonları nasıl bir satış performansı yakalayacak?

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