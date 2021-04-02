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Realme Başkan Yardımcısı Xu Qi: Telefon fiyatları 'dalgalanabilir'

02.04.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi Başkanı Wang Xiang küresel çip kıtlığının şirketin maliyetlerini artırdığını ve sonuç olarak bu durumun ürün fiyatlarını artırabileceğini ima etmişti. Şimdi ise Realme Başkan Yardımcısı Xu Qi, yılın ikinci yarısında akıllı telefonların fiyatlarının dalgalanabileceğini söyledi. Peki neden?

Realme Başkan Yardımcısı Xu Qi: Telefon fiyatları 'dalgalanabilir'

Akıllı telefon fiyatları için şirketlerin yetkilileri sırayla konuşuyor. Bunun için biraz geçmişe gitmekte de fayda var. Ancak merak etmeyin, çok da uzak bir geçmişe gitmeyeceğiz. Sizi, Xiaomi Başkanı Wang Xiang'ın şirketin dördüncü çeyrek kazanç görüşmesi sırasında yaptığı önemli konuşmaya götüreceğiz. Xiaomi Başkanı Wang Xiang, yaptığı konuşmada, küresel çip kıtlığının şirketin maliyetlerini artırdığını ve sonuç olarak bu durumun ürün fiyatlarını artırabileceğini ima etmişti. Xiang ayrıca, maliyet artışının bir kısmını tüketiciye yansıtmalarının gerekebileceğini söylemişti. Yani fiyatlar artabilir uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından Realme Başkan Yardımcısı Xu Qi, benzer bir açıklama ile karşımıza çıktı.

TELEFON FİYATLARININ ARTMASI MUHTEMEL

Gizmochina'nın haberine göre, Realme Başkan Yardımcısı Xu Qi, akıllı telefonların fiyatlarının bu yılın ikinci yarısında dalgalanabileceğini söyledi. Bu, başta yonga setleri ve piller dahil olmak üzere küresel hammadde kıtlığına bağlanıyor. Yetkili isim, fiyatlandırmanın genel arz ve talep ilişkisi ile belirlenebileceğini ve mevcut senaryoya göre fiyatların artmasının muhtemel olduğunu da sözlerine ekliyor.

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KÜRESEL ÇİP KRİZİ SEKTÖRÜ DERİNDEN ETKİLEDİ

Küresel çip krizi, geçen yılın sonlarından bu yana elektronik endüstrisini tam anlamıyla sarsmış durumda. Kriz otomobil endüstrisinde üretim durdurma kararları alınmasına dahi neden oldu. Başka akıllı telefon sektörü bu durumdan etkilenmiyor gibi gözükse de, daha sonra akıllı telefonlar da dahil olmak üzere her türlü donanım ürünündeki yongayı etkileyecek şekilde genişledi. Hammadde tarafından yaşanan bu sıkıntılı durum, tüketicilere daha yüksek fiyat olarak yansıyacak gibi görünüyor. Tabi bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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