Realme Başkan Yardımcısı Xu Qi: Telefon fiyatları 'dalgalanabilir'

Akıllı telefon fiyatları için şirketlerin yetkilileri sırayla konuşuyor. Bunun için biraz geçmişe gitmekte de fayda var. Ancak merak etmeyin, çok da uzak bir geçmişe gitmeyeceğiz. Sizi, Xiaomi Başkanı Wang Xiang'ın şirketin dördüncü çeyrek kazanç görüşmesi sırasında yaptığı önemli konuşmaya götüreceğiz. Xiaomi Başkanı Wang Xiang, yaptığı konuşmada, küresel çip kıtlığının şirketin maliyetlerini artırdığını ve sonuç olarak bu durumun ürün fiyatlarını artırabileceğini ima etmişti. Xiang ayrıca, maliyet artışının bir kısmını tüketiciye yansıtmalarının gerekebileceğini söylemişti. Yani fiyatlar artabilir uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından Realme Başkan Yardımcısı Xu Qi, benzer bir açıklama ile karşımıza çıktı.

TELEFON FİYATLARININ ARTMASI MUHTEMEL

Gizmochina'nın haberine göre, Realme Başkan Yardımcısı Xu Qi, akıllı telefonların fiyatlarının bu yılın ikinci yarısında dalgalanabileceğini söyledi. Bu, başta yonga setleri ve piller dahil olmak üzere küresel hammadde kıtlığına bağlanıyor. Yetkili isim, fiyatlandırmanın genel arz ve talep ilişkisi ile belirlenebileceğini ve mevcut senaryoya göre fiyatların artmasının muhtemel olduğunu da sözlerine ekliyor.