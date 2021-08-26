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Realme Book ilk beş dakikada rekor kırdı

26.08.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme’nin yeni piyasaya sürülen dizüstü bilgisayarı, markanın anavatanı Çin’de resmi olarak satışa çıktı. Şirket, Realme Book’un ilk satışı için etkileyici satış rakamlarına ulaştığını bildirdi.

Realme Book ilk beş dakikada rekor kırdı

Realme, Çin’deki ilk satışta 10 milyon yuan değerindeki Realme Book birimlerini beş dakika içinde satmayı başardığını iddia ediyor. Rakamlar, şirketin kendi çevrimiçi mağazasının yanı sıra JD.com ve Huantai Mall’da kayıtlı satışları da içeriyor. Bu rakam, ilk beş dakikada elde edilen rekor bir rakam olarak nitelendiriliyor.

Çin’de Realme Book’un iki modeli mevcut.  Core i5 + 8GB RAM + 512GB SSD, 4,299 yuan (664 $) iken Core i5 + 16GB RAM + 512GB SSD modeli 4.699 yuan (725 $) olarak fiyatlandırılıyor.  Realme Book metalik bir gövdeye sahip olarak tasarlanmış. Cihaz aynalı bir marka logosuna ve ön kısımda arkadan aydınlatmalı bir klavyeye sahip. Dizüstü bilgisayar sadece 1,38 kg ağırlığında ve 14,9 mm inceliğinde. Renk seçenekleri arasında ise “Gerçek Mavi” ve “Gerçek Gri” seçenekleri bulunuyor. Cihaz 16 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 512 GB’a kadar PCIe SSD depolama ile birleştirilmiş 11. Nesil Intel Core i5 işlemci tarafından destekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Realme
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