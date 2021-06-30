Realme Book, Windows 11’i destekleyecek

Realme Book ile Windows işletim sisteminin en son sürümüyle uyumlu bir deneyim elde edebilecek. Dizüstü bilgisayar, Windows 11 işletim sistemi ile önceden yüklenmiş olarak gelmese bile, Microsoft’u yeni nesil işletim sistemine erişim sağlayan ilk cihazlardan biri olacak.

Şu anda Realme markasının ilk dizüstü bilgisayarı hakkında pek bir şey bilinmiyor ancak şirket tasarım ilhamını Apple’ın MacBook Air’inden almış.

XIAOMI VE REDMI İLE REKABET EDECEK

Önümüzdeki haftalarda cihaz hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Realme Book piyasaya sürüldüğünde, Hindistan pazarında Xiaomi ve alt markası Redmi tarafından piyasaya sürülen dizüstü bilgisayarlarla rekabet edecek. Fiyatının da uygun olması bekleniyor.

Windows 11 işletim sisteminin en önemli özelliklerinden biri, artık Amazon’un Appstore’undan indirilebilen Android uygulamalarını yerel olarak çalıştırabilmesi. Microsoft ise Windows 11’in resmi yayın tarihini genel olarak onaylamadı.

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