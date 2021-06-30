HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Realme Book, Windows 11’i destekleyecek

Realme Book, Windows 11’i destekleyecek

30.06.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Markanın ilk dizüstü bilgisayarının Windows 11 ile geleceğini doğrulandı. Ancak Realme Book‘un kutudan çıktığı gibi Windows 11′e sahip olup olmayacağı henüz belli değil, fakat işletim sistemini destekleyeceği net olarak onaylandı.

Realme Book, Windows 11’i destekleyecek

Realme Book ile Windows işletim sisteminin en son sürümüyle uyumlu bir deneyim elde edebilecek. Dizüstü bilgisayar, Windows 11 işletim sistemi ile önceden yüklenmiş olarak gelmese bile, Microsoft’u yeni nesil işletim sistemine erişim sağlayan ilk cihazlardan biri olacak.

Şu anda Realme markasının ilk dizüstü bilgisayarı hakkında pek bir şey bilinmiyor ancak şirket tasarım ilhamını Apple’ın MacBook Air’inden almış.

1-76

Realme GT 5G Master Edition için fotoğraf yayınlandıRealme GT 5G Master Edition için fotoğraf yayınlandı

XIAOMI VE REDMI İLE REKABET EDECEK

Önümüzdeki haftalarda cihaz hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Realme Book piyasaya sürüldüğünde, Hindistan pazarında Xiaomi ve alt markası Redmi tarafından piyasaya sürülen dizüstü bilgisayarlarla rekabet edecek. Fiyatının da uygun olması bekleniyor.

Realme Narzo 30 ve Narzo 30 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatlarıRealme Narzo 30 ve Narzo 30 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Windows 11 işletim sisteminin en önemli özelliklerinden biri, artık Amazon’un Appstore’undan indirilebilen Android uygulamalarını yerel olarak çalıştırabilmesi. Microsoft ise Windows 11’in resmi yayın tarihini genel olarak onaylamadı.

Valorant Champions Tour 3. tur başlıyor!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehirlerarası otobüslerde molalara 'namaz' ayarı!Şehirlerarası otobüslerde molalara 'namaz' ayarı!
Ünlü siyasetçilerin gözdesi! Her birini tek tek hazırlıyorÜnlü siyasetçilerin gözdesi! Her birini tek tek hazırlıyor
Karşı karşıya geldiler! Hangisi daha güvenli?Karşı karşıya geldiler! Hangisi daha güvenli?
Anahtar Kelimeler:
Realme Windows 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esnaf arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü, 15 yaralı

Esnaf arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü, 15 yaralı

Galatasaray'ın yıldızı: Serenay Sarıkaya çok seksi

Galatasaray'ın yıldızı: Serenay Sarıkaya çok seksi

Sosyal medyada gündem olan davayla ilgili art arda açıklamalar

Sosyal medyada gündem olan davayla ilgili art arda açıklamalar

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

Araç sahipleri dikkat! Ceza yememek için son gün

Araç sahipleri dikkat! Ceza yememek için son gün

Güncel veriler açıklandı: İşte koronavirüste son durum

Güncel veriler açıklandı: İşte koronavirüste son durum

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ülkede alarm veren gelişme

Ülkede alarm veren gelişme

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.