Realme Buds Air 2 Neo neler vadediyor?

Kulaklık sektörü de akıllı telefon sektörü gibi güçlü bir rekabet halinde. Realme için yeni bir kulaklığın geleceğini bildiren bu duyuru, Twitter ve Facebook hesaplarında Buds Air 2 Neo’nun tasarımını ve temel özelliklerini ortaya koyan bir fotoğraf paylaşan Realme’nin Pakistan şubesinden geliyor. Buds Air 2 Neo, şu anda Realme’nin en uygun fiyatlı TWS kulaklıkları olan Buds Q’ya benziyor. Bununla birlikte, Realme’nin Buds Q üzerindeki “R” logosunun artık Buds Air 2 Neo’da kaldırıldığını ve kulaklıkların da mikrofonları varmış gibi göründüğünü görebilirsiniz. Ayrıca, şarj çantasının içinde iki kulaklık arasına yerleştirilmiş eşleştirme düğmesi de mevcut. Realme, Buds Air 2 Neo’nun Buds Air 2 gibi Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliğine sahip olacağı bildirildi. Bu kulaklıklarla birlikte şirketin ANC’yi geniş kitlelere getirmeyi planladığı söyleniyor.

REALME BUDS AİR 2 NEO NELER SUNACAK?

Buds Air 2 Neo ayrıca her kulaklığa 10 mm Dinamik Bas Güçlendirme Sürücüsü yerleştirecek. Şirket kulaklıkların pil boyutunu ve şarj kısmını açıklamasa da, kullanıcıların toplam 28 saat oynatma süresi alacağı iddia ediliyor. Bu, Buds Air 2’nin vaat ettiğinden üç saat daha fazla. Şimdilik kulaklık hakkında bilinenler bunlardan ibaret. Açıklanmaya dört gün kala, Realme’nin duyurudan önceki günlerde Buds Air 2 Neo’nun daha fazla özelliğini onaylamasını bekliyoruz.

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