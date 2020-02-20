Realme Buds Air için hazır olun

Realme Buds Air, sizi kablo karmaşasından kurtararak, özgür bir müzik deneyimi sunuyor. Kablosuz kullanımı bir üst seviyeyen çıkaran özel olarak hazırlanmış R1 çipi, Bluetooth 5.0 ile birlikte, çok daha uzun bir pil ömrü, akıllı erişim tuşları ile kulaklık ve telefon arasında anında ve kesintisiz bir bağlantı sağlıyor.

Çift kanallı iletim sistemi ile güçlü bir ses

Gerçek zamanlı çift kanallı iletim ile realme Buds Air, kulakiçi kulaklıkların her biri, biririnden bağımsız çalıştırarak olağanüstü bir müzik deneyimi sunuyor. Oyun ve video oynatma, gecikme süresini % 51 * azaltan Oyun Modu görseller ve sesler arasında mükemmel bir senkronizasyon sağlıyor.

Bunun yanı sıra realme Buds Air, uzman akustik ekibi tarafından hazırlanan, özel yapım DDB (Dinamik Bas Desteği) sistemini içerisinde barındırıyor. Ekip, sürükleyici bir film ve müzik deneyimi için binlerce testin ardından bas seslere daha fazla boyut ve dinamizm kazandıracak bu özelliği ürüne ekliyor ve 12 mm yüksek bas performansı ile realme Buds Air kablosuz kulaklıklarda sınıf atlıyor.

Bunların yanı sıra akıllı cihazda, üzerinde kulaklık girişi ve alt kısımda yer almak üzere iki mikrofon yer alıyor. Konuşma esnasında, ortam seslerini izole ederek çok daha efektif gürültü engelleme yapabiliyor.