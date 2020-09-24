Realme Buds Air Neo incelemesi

Realme Buds Air Neo, tasarım hatları itibarıyla Apple AirPods kulaklıkları anımsatan bir çizgiye sahip. Yani ekstradan silikon başlıklar gibi detaylara sahip değil. İyi tarafı ise, her bir kulaklığın yalnızca 4.1 gram ağırlıkta olması. Yani oldukça hafifler. Taşıma ve şarj kutusu ise, 35.5 gram ağırlıkta ve cebinizde kolaylıkla taşıyabilirsiniz. REALME BUDS AİR NEO'NUN ÖZELLİKLERİ NELER? Kulaklığın üç farklı renk seçeneği var: Pop beyazı, punk yeşili ve rock kırmızısı. Renk isimlerini verirken bile müzikten ilham alınmış, ama bence yeşil için punk yerine trash metal de olabilirdi. Kulaklıkların IPX4 sertifikasına sahip olduğunu, yani suya karşı dayanıklı olduğunu belirtelim. Spor yaparken terleme ve hafif yağmur altında telefon görüşmeleri esnasında sorun yok. Tabii kulaklık için konuşuyoruz. Kutu tarafında böyle bir koruma söz konusu değil. Dikkatli kullanmayı ihmal etmeyin. Kulaklıklar kulağınızda kolaylıkla konumlandırılabiliyor. Ancak silikon başlıklı kulaklıklara kıyasla bazen kulakta hafif ağrı yapabiliyorlar. Üzerlerinde dokunmatik mekanizma var ve siz dokunmatik paneli kullanırken ister istemez kulaklıkları kulak içinize doğru itiyorsunuz ve bu da biraz acıtabiliyor. Bu tip durumlar silikon başlıklı kulaklıklarda daha az yaşanıyor.

Bunların dışında, kulaklıkların kulakta tutuş hissi güzel. Gerek yürüyüş esnasında, gerekse de hareketli sporlar esnasında kolay kolay kulaklarınızdan düşmeyeceklerini belirtelim. Bluetooth 5.0 bağlantısını kullanan cihaz, akıllı telefonunuza kolaylıkla bağlanabiliyor ve 10 metreye kadar mesafede sorunsuz çalışıyor. 20Hz – 20000Hz frekans aralığı bulunan kulaklık, aynı zamanda 13mm sürücülere sahip ve hem tiz’ler hem de bass’lar tarafında iddialı olduğunu belirtiyor. SES KALİTESİ Ürünün ses kalitesine baktığımızda, farklı türlerde müzikler için ses kalitesinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Uygulama üzerinden Bass Boost+ ve Voluma Enhancer özelliklerini açarsanız daha zengin işitsel detaylar alabiliyorsunuz. Tabii uzun süreler yüksek sesli müzik dinlememeniz gerektiğini belirtelim. Sağlık önemli. İki kulaklıktan birini çıkardığınızda, müzik otomatik olarak durmuyor ve kulaklığı kutuya koyana kadar da müzik devam ediyor. Ama tabii tek kulaklığı kutuya koyduktan sonra öteki kulaklıkla da mono olarak kullanım yapabilirsiniz.

Telefon üzerinden yapılan görüşmelerin ses kalitesine baktığımızda ise, evvela şu soru gelecektir: “Aktif gürültü engelleme modu var mı?” diye. Cevabımız hayır, bu moda yer verilmemiş. TELEFON GÖRÜŞMELERİ İç mekânlarda yaptığımız telefon görüşmelerinde ses kalitesinden memnun kaldık. Dış mekân kullanımlarında da genellikle sesler anlaşılır bir şekilde karşı tarafa ulaşıyor. Ancak yoğun trafik ve yoğun rüzgârın olduğu anlarda, sizin ve karşınızdakinin sesleri genel olarak anlaşılsa da, ortam seslerine de maruz kalıyorsunuz ve bu bazen can sıkıyor. Nadiren de olsa seste dijitalleşmelerle de karşılaştık. Öte yandan, ilgi çekici bir özellik olarak, Süper Düşük Gecikme Modu’ndan söz edebiliriz. Bu mod aktifleştirildiğinde, bir video izliyorken ya da oyun oynuyorken, ses ve görüntü arasındaki gecikmelerin en aza indirgenmesi mümkün oluyor. Yaptığımız denemeler sonucunda da bu özellikten memnun kaldık. Ürünü daha verimli kullanabilmek için telefonunuza Realme Link uygulamasını indirmenizi öneririz. Bu uygulama sayesinde iki kulaklık için de farklı görev atamaları yapabilir, isteklerinize göre daha iyi kullanım deneyimleri elde edebilirsiniz.