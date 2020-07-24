Realme C11 adeta yok sattı

Realme’den konu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada yaklaşık olarak 150.000 Realme C11’in 2 dakikadan kısa bir sürede satıldığı bildirildi.

REALME C11 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

İlk olarak Hindistan’da satışa çıkan Realme C11, giriş seviyesine hitap eden bir model. İçerisinde MediaTek tarafından üretilen Helio G35 yonga seti bulunan telefonun RAM miktarı ise 2GB. 32GB’lık dahili depolama alanına sahip olan modelde microSD kart girişi de bulunuyor.

Cihazın arka yüzünde 13MP + 2MP’lik çift ana kamera modülü yer alırken ön yüzde 5MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

720 x 1560 piksel çözünürlüğünde 6.5 inçlik IPS LCD panelle gelen telefonda damla çentik tasarımı tercih edilmiş.

5000 mAh’lık hayli büyük bir pile sahip olan Realme C11 kutudan çıktığında realme UI 1.0 destekli Android 10 ile çalışıyor.

REALME C11 MUHTEMEL TÜRKİYE FİYATI

Bu modelin global pazarda ne zaman boy göstereceği henüz netleşmiş değil. Malum, Realme pek çok modelini Hindistan’a özel olarak tasarlıyor. Dolayısıyla bu ucuz model dış pazarda satışa sunulmayabilir. Fakat ülkemize gelirse fiyatının 1200 TL civarında bir etikete sahip olması bizleri şaşırtmaz.

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