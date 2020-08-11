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Realme C12 performans testinde ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.08.2020 12:42 | Son Güncelleme

Realme’nin C serisindeki yeni modelinin özellikleri belli oldu. İşte Realme C12 özellikleri.

Realme C12 performans testinde ortaya çıktı

Son dönemin en aktif isimlerinden biri olan Realme model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli üretici agresif fiyat politikası sayesinde hem dünya genelinde, hem de Türkiye pazarında müşteri sayısını arttırmayı başardı.

REALME C12 GEEKBENCH'TE GÖRÜNTÜLENDİ

Bu bağlamda model sayısına yenilerini ekleyen Çinli şirket şu aralar C12 üzerinde çalışıyor. Realme’nin C serisindeki yeni cihazı geçtiğimiz gün Geekbench performans testinde ortaya çıktı. Böylece C12’nin bazı özellikleri de netleşmiş oldu.

Realme’nin yeni modeli geçtiğimiz gün Geekbench’te göründü. Telefon tek çekirdek testinden 165 puan alırken çok çekirdek testinden ise 972 puan aldı.

İŞTE GEEKBENCH'E GÖRE REALME C12'NİN ÖZELLİKLERİ

Böylece telefonun kullandığı yonga seti ve RAM miktarı da kesinlik kazanmış oldu. Geekbench’te yer alan rapora göre Realme C12, MediaTek tarafından üretilen Helio P35 yongasından güç alıyor. Sistemini 3GB RAM ile destekleyen telefon kutudan çıktığında Android 10 ile çalışacak.

Özellikleri ve Geekbench puanına baktığımızda Realme C12’nin giriş seviyesinde bir model olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen fiyatı da buna göre şekillenecektir.

İlk etapta Çin dışında Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerde de satışa çıkacak olan modelin fiyatı muhtemelen 100 euro’nun altında olacaktır. Realme’nin bu yeni modelini ülkemizde satışa sunup sunmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

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