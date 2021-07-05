HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Realme C15 Android 11 güncellemesini alıyor

Realme C15 Android 11 güncellemesini alıyor

05.07.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni güncelleme, bildirim geçmişi, sohbet balonları, tek seferlik izinler, yenilenmiş kullanıcı arayüzü sunuyor. Ayrıca üç Karanlık Mod stili dahil olmak üzere Android 11'in ve Realme UI 2.0'ın özelliklerini C15 Qualcomm Edition’a getiriyor.

Realme C15 Android 11 güncellemesini alıyor

Realme UI 2.0 güncellemesi, donanım yazılımı sürümü RMX2195PU_11.A.05 kod adını taşıyor. Güncelleme şu anda Hindistan’da sınırlı sayıda kullanıcıya gruplar halinde sunuluyor. Bölgede bir sorunla karşılaşılmazsa güncelleme diğer bölgelere de yayılacaktır. Şirket, C15 Qualcomm Edition için Realme UI 2.0 erken erişim/beta programına kaydolanların, beta derlemesi yerine doğrudan güncellemeyi alacağını söylüyor.

Realme X2 Pro güncellendiRealme X2 Pro güncellendi

REALME C15 QUALCOMM EDITION'IN ÖZELLİKLERİ

Cihazın özelliklerini hatırlayacak olursak, Realme C15 Qualcomm Edition, tıpkı orijinal modelde olduğu gibi 6,5 inçlik HD+ bir ekrana sahip. 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki ayrı RAM seçeneğine sahip olan cihaz, en büyük farklılık olarak ise MediaTek işlemci yerine Qualcomm Snapdragon 460 işlemcisinden güç alıyor.

Realme Q3 Pro Carnival Edition ortaya çıktıRealme Q3 Pro Carnival Edition ortaya çıktı

Arka tarafta 13 MP’lik bir ana kameraya ek olarak 8 MP + 2 MP + 2 MP şeklinde dörtlü kamera kurulumuna sahip olan C15 Qualcomm Edition, ekranın üstünde bulunan damla çentikte ise 5 MP’lik bir selfie kamerasına sahip. Cihazın en iyi özelliklerinden biri ise 6.000 mAh’lik devasa bataryası. Kullanım tarzına bağlı olarak iki güne kadar şarj ömrü vadeden cihaz, 18 W şarj desteğine de sahip.

Tesla araç satışında rekor kırdı: Bu kadarını kimse beklemiyordu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldiGörüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldi
ABD'de dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi ABD'de dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi
OxygenOS, ColorOS ile birleştiOxygenOS, ColorOS ile birleşti
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

Hostese sürpriz evlilik teklifi

Hostese sürpriz evlilik teklifi

4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.