Realme C15 Android 11 güncellemesini alıyor

Realme UI 2.0 güncellemesi, donanım yazılımı sürümü RMX2195PU_11.A.05 kod adını taşıyor. Güncelleme şu anda Hindistan’da sınırlı sayıda kullanıcıya gruplar halinde sunuluyor. Bölgede bir sorunla karşılaşılmazsa güncelleme diğer bölgelere de yayılacaktır. Şirket, C15 Qualcomm Edition için Realme UI 2.0 erken erişim/beta programına kaydolanların, beta derlemesi yerine doğrudan güncellemeyi alacağını söylüyor.

REALME C15 QUALCOMM EDITION'IN ÖZELLİKLERİ

Cihazın özelliklerini hatırlayacak olursak, Realme C15 Qualcomm Edition, tıpkı orijinal modelde olduğu gibi 6,5 inçlik HD+ bir ekrana sahip. 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki ayrı RAM seçeneğine sahip olan cihaz, en büyük farklılık olarak ise MediaTek işlemci yerine Qualcomm Snapdragon 460 işlemcisinden güç alıyor.

Arka tarafta 13 MP’lik bir ana kameraya ek olarak 8 MP + 2 MP + 2 MP şeklinde dörtlü kamera kurulumuna sahip olan C15 Qualcomm Edition, ekranın üstünde bulunan damla çentikte ise 5 MP’lik bir selfie kamerasına sahip. Cihazın en iyi özelliklerinden biri ise 6.000 mAh’lik devasa bataryası. Kullanım tarzına bağlı olarak iki güne kadar şarj ömrü vadeden cihaz, 18 W şarj desteğine de sahip.

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