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Realme C15 Qualcomm Edition Android 11’e hazır

08.07.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli telefon üreticisi Realme, Nisan 2021’in sonlarında realme C15 Qualcomm Edition için Realme UI 2.0 Erken Erişim kayıtlarını açtı. İki aydan biraz daha uzun bir süre sonra, akıllı telefon güncellemeyi almaya başladı.

Realme C15 Qualcomm Edition Android 11’e hazır

Realme Community‘deki resmi duyuru gönderisine göre, cihaz için en son sistem güncellemesi, donanım yazılımı sürümü RMX2195PU_11.A.05 ile geliyor. Şu anda, gruplar halinde dağıtılıyor. Bu nedenle, güncellemenin her birime ulaşması biraz zaman alabilir.

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Güncelleme önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılar için mevcut olacak. Ayrıca, yazılım yapısından memnun olmayan kullanıcılar Android 10‘a geri dönebilir. Ancak bu işlem cihazın dahili deposunu silecektir.

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Ne yazık ki, bu telefonun gelecekte Android 12 güncellemesini alıp almayacağı bilinmiyor. Uygun olacağını da düşünmüyoruz. Ancak bir süreliğine güvenlik yamaları alması gerektiğine inanılıyor. Cihaz cephesinde neler olacağını söylemek net olarak mümkün değil ancak zamanla göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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