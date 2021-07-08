Realme C15 Qualcomm Edition Android 11’e hazır

Realme Community‘deki resmi duyuru gönderisine göre, cihaz için en son sistem güncellemesi, donanım yazılımı sürümü RMX2195PU_11.A.05 ile geliyor. Şu anda, gruplar halinde dağıtılıyor. Bu nedenle, güncellemenin her birime ulaşması biraz zaman alabilir.

ANDROID 10'A DÖNÜŞ VAR

Güncelleme önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılar için mevcut olacak. Ayrıca, yazılım yapısından memnun olmayan kullanıcılar Android 10‘a geri dönebilir. Ancak bu işlem cihazın dahili deposunu silecektir.

Ne yazık ki, bu telefonun gelecekte Android 12 güncellemesini alıp almayacağı bilinmiyor. Uygun olacağını da düşünmüyoruz. Ancak bir süreliğine güvenlik yamaları alması gerektiğine inanılıyor. Cihaz cephesinde neler olacağını söylemek net olarak mümkün değil ancak zamanla göreceğiz.

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