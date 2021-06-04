Realme C21Y sertifikaları aldı

RMX3261 model numarasına sahip yeni bir Realme telefonu, Tayland Ulusal Yayın Telekomünikasyon Komisyonu’ndan (NBTC) ve TUV Rheinland’dan sertifikalar aldı. Bu sertifikalar, telefonun Tayland’a ve Realme C21Y ile bazı pazarlara gideceğini ortaya koydu.

Tayland sertifika yetkilisi, bize 4G akıllı telefon olduğunu söylemek dışında C21Y’nin herhangi bir özelliğini açıklamıyor. Bununla birlikte, telefonun FCC listesi, akıllı telefonun çentikli bir ekrana sahip olacağını ve arkada üç kamera barındıran kare şeklinde bir kamera adasına sahip olacağını ortaya koyan tasarım çizimlerini içeriyordu.

C21Y’nin arka panelinde ayrıca biyometrik kimlik doğrulama için bir parmak izi tarayıcı bulunur ve akıllı telefonda microSD kart için özel bir yuva bulunuyor. Cihazın altında, Realme C21Y, 18W şarj desteğine sahip 4.880 mAh pile sahip olacak ve akıllı telefon, muhtemelen Realme UI 2.0’ın üst kısmında bulunan Android 11′i kutudan çıkaracak. İlgili bir haberde, yakın zamanda Malezya’da resmiyet kazanan Realme C25s akıllı telefonu bu ay Hindistan’da piyasaya çıkabileceği söyleniyor.