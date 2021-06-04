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Realme C21Y sertifikaları aldı

04.06.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen hafta, FCC’de RMX3261 model kodlu bilinmeyen bir Realme akıllı telefon tespit edildi ve akıllı telefonun Tayland NBTC tarafından onaylandığı için şimdi bunun Realme C21Y olduğunu öğreniyoruz.

Realme C21Y sertifikaları aldı

RMX3261 model numarasına sahip yeni bir Realme telefonu, Tayland Ulusal Yayın Telekomünikasyon Komisyonu’ndan (NBTC) ve TUV Rheinland’dan sertifikalar aldı. Bu sertifikalar, telefonun Tayland’a ve Realme C21Y ile bazı pazarlara gideceğini ortaya koydu.

Tayland sertifika yetkilisi, bize 4G akıllı telefon olduğunu söylemek dışında C21Y’nin herhangi bir özelliğini açıklamıyor. Bununla birlikte, telefonun FCC listesi, akıllı telefonun çentikli bir ekrana sahip olacağını ve arkada üç kamera barındıran kare şeklinde bir kamera adasına sahip olacağını ortaya koyan tasarım çizimlerini içeriyordu.

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C21Y’nin arka panelinde ayrıca biyometrik kimlik doğrulama için bir parmak izi tarayıcı bulunur ve akıllı telefonda microSD kart için özel bir yuva bulunuyor. Cihazın altında, Realme C21Y, 18W şarj desteğine sahip 4.880 mAh pile sahip olacak ve akıllı telefon, muhtemelen Realme UI 2.0’ın üst kısmında bulunan Android 11′i kutudan çıkaracak. İlgili bir haberde, yakın zamanda Malezya’da resmiyet kazanan Realme C25s akıllı telefonu bu ay Hindistan’da piyasaya çıkabileceği söyleniyor.

Cihaz 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 4 GB RAM + 128 GB depolama gibi varyantlarda gelebilir. Su Mavisi ve Su Grisi gibi renk seçenekleriyle satılması da muhtemel. C21Y’nin geri kalan özellikleri hala bilinmiyor, ancak önümüzdeki günlerde akıllı telefon hakkında kesinlikle daha fazla şey öğreneceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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