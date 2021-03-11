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Realme C25, NBTC’nin veritabanında yer aldı

11.03.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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Realme C25, NBTC’nin veritabanında yer aldı

Realme, yılın başında Vietnam’da Realme C20 akıllı telefonunu duyurdu. Marka geçen hafta, Malezya’da Realme C21'i tanıttı. Realme C25, Tayland Ulusal Yayın Telekomünikasyon Komisyonu (NBTC) otoritesinden sertifika aldı. Bu da markanın bir sonraki C serisi telefonuna hazırlandığı anlamına gelebilir.

Cihazın Geekbench listesinde kendini göstermesi bazı temel özellikleri hakkında fikir sahibi olmamızı sağladı. RMX3191 model numarasına sahip Realme C25, NBTC’nin veritabanında yer aldı. Cihaz ayrıca Avrupa'nın EEC kuruluşundan, Endonezya TKDN ve Endonezya Telekom’dan da onay aldı. Sertifika listelerinden hiçbiri C25’in teknik özellikleri hakkında bilgi vermedi.

REALME C25'İN ÖZELLİKLERİ GEEKBENCH'TE

Ancak Geekbench’teki görünümü sayesinde, Realme C25’in bazı özelliklerine ulaşabildik. Cihaz MT6768G olarak anılan MediaTek Helio P65 tarafından besleniyor. Yonga seti, 1.70GHz’lik bir temel frekans sunuyor. Cihaz ayrıca Android 11 sistemiyle çalışıyor.

Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde telefon sırasıyla 383 ve 1309 puan aldı. Realme C25’in diğer detayları ise gizlendi. İlgili bir habere göre Realme, Hindistan’da Realme 8 akıllı telefon serisini piyasaya sürmeyi planlıyor.

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Yaklaşan Realme 8 ve Realme 8 Pro’nun depolama, RAM ve renk çeşitlerini ortaya çıkaran yeni bir sızıntı, iki telefonun bu ayın sonunda piyasaya çıkabileceğini iddia etti. Yakın zamanda FCC düzenleyici kurum tarafından onaylanan RMX3081 telefonun Realme 8 Pro olabileceği tahmin ediliyor. FCC’den bahseden ajans, bu ayın başında RMX3023 telefonunu da onayladı. Realme RMX3043/2/1 telefonu kısa süre önce Çin’in TENAA otoritesi tarafından tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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