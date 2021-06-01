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Realme C25s’in teknik detayları ortaya çıktı

01.06.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme C25s, birkaç haftadır sertifikasyon sitelerinde karşımıza çıkıyor. Ne yazık ki, sertifikasyon siteleri telefonun donanım hakkında çok az bilgi veriyor. Neyse ki, şimdi yeni bir kaynak, Realme C25s hakkında tüm bilgiye sahip gibi görünüyor.

Realme C25s’in teknik detayları ortaya çıktı

Telefonun 12 Haziran’da 170 dolara Çin’de satışa başlaması bekleniyor. Cihazın 8MP selfie kamerası ile 6,5 inç 1600 x 720 piksel LCD ekran ile geleceği söyleniyor. İddialara göre Arkada 48MP ana kamera ve bir çift ek 2MP sensör olacak. Ayrıca, geleneksel bir parmak izi okuyucusu da mevcut.

REALME C25S İÇİN GELEN İDDİALAR

Realme C25s, iddialara göre microSD kart yuvası ile genişletilebilen 4 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB depolama ile birlikte bir MediaTek Helio G85 tarafından desteklenecek. Diğer bellek katmanları da mevcut olabilir. Bu yonga seti ayrıca çift bantlı Wi-Fi ac ve Bluetooth 5.0 gibi bağlantı destekleri sağlıyor.

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Tüm bunlar, 18W şarjlı büyük bir 6.000 mAh pil, 3.5mm kulaklık girişi ve bir USB Type-C bağlantı noktası ile birlikte 209 gramlık bir telefona sıkıştırılacak gibi görünüyor. Bir başka duyurulmamış Realme telefonu da RMX3261 kodu ile son zamanlarda çeşitli sertifika listelerinde ortaya çıktı. Bu cihaz açıkça daha büyük olacak ancak ne yazık ki hakkında daha fazla şey öğrenemedik.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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