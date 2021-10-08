Realme'den Android 12 adımı

Android 12 güncellemesi ekim ayı içinde Realme kullanıcılarına sunulacak. Realme UI 3.0 13 Ekim’den itibaren cihazlara resmi olarak gelecek. Güncellemeyi ilk alacak olan model Realme GT 5G olacak. Ancak Çin’deki Realme GT 5G sahipleri Android 12 kapalı beta sürümüne şimdiden kaydolabiliyorlar.

Realme’nin Android 12 kapalı betasının, Realme UI 3.0'daki özelliklerin çoğunu içerdiği söyleniyor.

REALME KULLANICILARINA YEDEKLEME UYARISI

Beta yazılımı güncellemelerinde her zaman olduğu gibi Realme, kullanıcılara güncellemeye başlamadan önce cihaz verilerini yedeklemelerini öneriyor. Kullanıcıların, güncellemeye başlamadan önce cihazlarında en az 10 GB boş depolama alanına sahip olması gerekiyor. Realme ayrıca çoğu uygulamanın hala Android 12 için optimize edilmediğinden, bu nedenle beta teste katılanların uygulama çökmeleri yaşama ve uyumluluk sorunları yaşama ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

Ay görevinde kullanılacak aracın testleri devam ediyor

