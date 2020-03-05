Realme'den ek kabloya gerek duymayan akıllı bileklik: Realme Band

Realme 6 ve Realme 6 Pro ile güne bomba gibi başlayan Realme, bugün sadece akıllı telefonlarını tanıtmadı. Realme bugün yaptığı çevrimiçi etkinlikte Realme Band adında akıllı bilekliğini de tanıttı.

REALME BAND ÖZELLİKLERİ

Realme Band firmanın ürettiği ilk akıllı bileklik olma özelliğini taşıyor. Realme'nin ilk akıllı bilekliğinde 0.96 inç büyüklüğünde 80 x 160 piksel çözünürlüğünde renkli bir ekran var. Bu ekran tek seferde 64 karaktere kadar metin gösterebiliyor, daha fazla karaktere sahip metinleri ise aşağı kaydırarak gösteriyor. Bu anlamda Realme Band Xiaomi Mi Band 4'e oldukça benziyor. Ancak Realme Band Mi Band 4 gibi dokunmatik bir ekrana sahip değil, bunun yerine dokunmatik olan bir ile ekran kontrol ediliyor. Ekranın üzerinde de koruyucu bir cam mevcut. Gelelim Relame'nin ek bir kabloya gerek kalmaksızın şarj edilebilmesi meselesine.

Realme Realme Band'in şarj edilebilmesi için farklı bir yol sunmuş durumda. Bu yolda akıllı bilekliği şarj etmeye yarayan USB girişi, akıllı bilekliğin kordonunun altına gizlenmiş. Kordonun altından çıkartılan bu bağlantı noktası sayesinde bileklik, başka hiçbir kabloya gerek kalmadan ya da 'Şarjım bitti şimdi uygun kabloyu nereden bulacağım?'' derdine düşmeden şarj olabiliyor. Realme'nin iddiasına göre akıllı bileklik IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına da sahip. Bu sayede bileklik 1.5 metreye kadar su geçirmiyor. Fakat yine de akıllı bilekliğin su geçirmez olmadığını, sadece belirli bir seviyede dayanıklılık sunduğunu belirtelim.