Realme'den yeni telefon geliyor!

Realme ayrıca C20A’nın tasarımını bir teaser videosu da paylaştı ve akıllı telefonun en az iki renk seçeneğine sahip olacağını doğruladı. Bunlar; siyah ve mavi. Görünüşe göre C20A, C20 ile aynı görünüyor. Su damlası çentikli bir ekranın etrafına inşa edilmiş ve arkadaki kamera adasında tek bir kamera bulunuyor. Ayrıca pil ve ekran boyutunu C20 ile paylaşıyor ve ekran çözünürlüğünün de aynı olmasını bekliyoruz.

İŞTE ÖZELLİKLERİ

Telefon, depolama genişletmesi için bir microSD kart yuvası ile birlikte geliyor. Ters şarj desteği ile 5.000 mAh pil bulunuyor. Telefon, fotoğrafçılık için f/2.0 diyafram açıklığına ve 4x dijital yakınlaştırmaya sahip 8 megapiksel arka kamera sunuyor. F/2.2 diyafram açıklığına ve 3P lense sahip 5 megapiksellik bir selfie kamerası barındırıyor.

Telefondaki bağlantı seçenekleri Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.0, 4G LTE, çift SIM, mikro-USB bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık jakı olarak karşımıza çıkıyor. Yazılım cephesinde, Realme C20, Android 10 tabanlı realme kullanıcı arayüzüne sahip. C20’nin C20A’dan hangi konularda farklı olacağı belirsiz. Ancak C20 Bangladeş’te piyasaya sürülmediğinden, C20A Asya ülkesi için sadece yeniden markalanmış bir C20 olabilir. 13 Mayıs duyurusuna yaklaştıkça cihaz hakkındaki tüm soru işaretleri cevaplanacaktır.

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