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Realme GT 5G Master Edition için fotoğraf yayınlandı

24.06.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme Başkan Yardımcısı Xu Qi Chase, dün yeni bir akıllı telefon lansmanını duyurmak için Japon tasarımcı Naoto Fukasawa ile bir fotoğraf yayınladı. Chase bu telefon hakkında hiçbir şey açıklamadı.

Realme GT 5G Master Edition için fotoğraf yayınlandı

Ancak, güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station, Realme’nin yaklaşmakta olan akıllı telefonunun, Realme’nin önceki Master Edition telefonları gibi Fukasawa tarafından tasarlanabilecek Realme GT 5G Master Edition olacağını açıkladı.

Realme’nin ilk Master Edition akıllı telefonu, 2019’da piyasaya sürülen ve “Garlic” ile ”Onion” olmak üzere iki çeşidi bulunan Realme X’in özel olarak tasarlanmış bir versiyonuydu. Aynı yıl Realme, X2 Pro Master Edition’ı piyasaya sürdü, ardından çizgilerden ve dairelerden ilham alan X50 5G Master Edition piyasaya çıktı.

GT 5G Master Edition için tasarım ilhamının ne olacağı belli değil, ancak GT 5G Master Edition’ın Realme’nin üzerinde çalıştığı tek özel sürüm akıllı telefon olmadığını belirtmekte fayda var.

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Mart ayında, kavisli ekranlı ve arkada üçlü kameralı X9 Pro Master Edition versiyonuna ait olduğuna inanılan birkaç fotoğraf gördük. GT 5G Master Edition yeni bir yüzeyle gelebilirken, temel donanım muhtemelen normal GT 5G ile aynı kalacak, yani Snapdragon 888 yonga seti, 6.43 inç 120Hz FullHD+ Super AMOLED ekran, ekran içi parmak izi okuyucu, Arkada 64MP üçlü kamera ve 65W şarjlı 4.500 mAh pil karşımıza çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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