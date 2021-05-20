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Realme GT, Android 12 Beta‘ya hazır

20.05.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google I / O’nun en büyük duyurulardan biri Android 12 diyebiliriz. Duyurunun ardından, ortak telefon şirketlerinin Android beta programına kaydedilebilecek uyumlu cihazlar hakkında açıklamalar gelmeye başladı.

Realme GT, Android 12 Beta‘ya hazır

Realme, Android’in ilk beta sürümlerine, 2019 yılından beri ise Android’in ilk beta sürüm programlarına dahil olan şirketlerden biri ve bu yıl da farklı olmadığını söyleyelim. Çinli firma, programa Realme GT ile adını ilk yazan firmalardan olmuş durumda.

Gelen haberlere göre firmanın amiral gemisi telefonu, Realme GT, Android 12 Geliştirici Önizleme Programı'nın bir parçası olacak. Beta güncellemesi, Çin’deki kullanıcılara sunulacak.

Realme, amiral gemisinin kısa süre sonra küresel bir sürüm alacağını ve bunun ardından Android 12 Beta 1’in kullanıma sunulacağını doğruladı. Üreticiye göre, beta sürümü bir ay içinde Realme Topluluğu'nda yayınlanacak, bu da lansmanın bu ay için planlanması gerektiği anlamına geliyor. Tabii bu durum herhangi olağan dışı bir süreç yaşanmaması halinde gerçekleşeceğini belirtelim.

Realme GT

REALME GT'NİN ÖZELLİKLERİ

Realme GT, selfie kamera için ekranın sol üst köşesinde bir delik bulunan 6,43 inçlik FHD+ bir ekrana sahip. Snapdragon 888 işlemci ile desteklenen telefon, 12GB’a kadar RAM ve 256GB depolama alanı ile geliyor. Cihazın arkasında 64MP ana kamera ile birlikte üçlü kamera kurulumu, 16MP öne bakan kamera, stereo hoparlörler ve hatta bir kulaklık jakı var. 4500mAh pilden gücünü aldığını ve 65W hızlı şarjı desteklediğini söyleyelim.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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