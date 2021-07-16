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Realme GT Master serisi için çıkış tarihi netleşti

16.07.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel olarak global pazarda satışa sunduğu modelleri ülkemizde de satışa çıkaran Realme, yeni GT Master serisi için geri sayıma geçti.

Realme GT Master serisi için çıkış tarihi netleşti

Akıllı telefon pazarındaki isimlerden biri olan Realme, günden güne gücünü arttırmaya devam ediyor. Çin’in en genç akıllı telefon üreticilerinden biri olan Realme bir süre önce Türkiye’de de kurumsal olarak hizmet vermeye başlamıştı.

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Sızdırılan son bilgilere göre iki telefondan oluşacağı söylenen Realme GT Master serisi 21 Temmuz’da resmiyet kazanacak. Yeni yeni GT Master modellerinin önümüzdeki hafta tanıtılacağını söyleyebiliriz.

REALME GT MASTER EDITION'IN ÖZELLİKLERİ

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 778 yongasından güç alacak olan GT Master Edition, 6.43 inçlik Samsung yapımı AMOLED ekran ile gelecek. 360Hz dokunma tepkime özelliği sunan bu ekranın normal yenileme hızı ise 120Hz olacak.

Telefonun arka yüzünde 64MP’lik ana kameraya 8MP’lik ultra geniş açı ve 2MP’lik makro kamera eşlik edecek. Ön yüzde de 32MP’lik selfie kamerası bulunacak.

4300 mAh’lık bir pilden beslenecek olan telefonda 64W hızlı şarj desteği de yer alacak. Realme’nin bu modeli Türkiye’ye getirip getirmeyeceği ise şimdilik netleşmiş değil. Bu arada telefonun fiyatının da 21 Temmuz’da netleşeceğini belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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