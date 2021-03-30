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Realme GT Neo lansman öncesi görüldü!

30.03.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telefon bir Dimensity 1200 yonga setine sahip olacak. Şimdi Geekbench listesinde görünmesi sayesinde, sürümlerinden en az birinde 12GB RAM olacağını de öğrenmiş olduk.

Realme GT Neo lansman öncesi görüldü!

Çin sosyal medyasındaki sızıntılar, etkinlikte bir telefon daha olacağını ve adının Realme V13 5G olacağını iddia ediyor. Yeni V serisi akıllı telefon, 7nm işlemine dayanan Dimensity 700 5G yonga setinde çalışacak. Realme V11 ile aynı çip, ancak V13’ün arkasında dört kamera ve bir delikli ekran olacak.

REALME GT NEO ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Sızan fotoğraflar, cihaz için kutudan çıkar çıkmaz Realme UI 2.0 ile Android 11 çalıştıracağını gösteriyor. Telefon, 8 GB RAM/128 GB bellek seçeneğine sahip olacak. Bu da uygun fiyatlı bir telefon için oldukça cömert. Giriş seviyesindeki telefon, 5.000 mAh pil, LCD’nin 90 Hz yenileme hızı ve 256 GB’a kadar dahili depolamayı gösteren bir tanıtım posterinde de yer aldı.

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Fiyatlar 1.500-2.000 CNY (230-300 dolar) arasında olacak. Haberin kaynağı, bu telefonun öncelikle çevrimdışı satılacağını iddia ediyor. Bu nedenle Çin dışında kullanmak için çevrimiçi satın alma şansı olmayacak. Realme GT Neo lansman tarihi 31 Mart, Çin’de yerel saatle 14: 30’da gerçekleşecek. Etkinlik, şirketin yerel sosyal medya kolları aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Telefonun Hindistan’da da piyasaya sürülmesi beklenirken, şimdilik kesin bir zaman çizelgesi tamamlanmış durumda. Realme GT Neo Hindistan lansman tarihi açıklandığında haberimiz olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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