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Realme GT Neo'nun çıkış tarihi açıklandı!

18.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme GT sonrası Realme GT Neo'nun çıkış tarihi paylaşıldı. Çinli akıllı telefon üreticisinin yeni modeli Realme GT Neo, yapılan resmi açıklamaya göre mart ayı bitmeden üzerindeki örtüyü kaldıracak. Peki Realme GT Neo'nun özellikleri nasıl olacak?

Realme GT Neo'nun çıkış tarihi açıklandı!

Realme akıllı telefon duyurularını yapmaya devam ediyor. Çinli üretici, hatırlarsanız Realme GT adını verdiği Snapdragon 888 işlemcili akıllı telefonunu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Buna ek olarak, Realme 8 ve Realme 8 Pro gibi akıllı telefon modellerinin de tanıtım tarihi açıklanmıştı. Realme şimdi ise Realme GT'ye kardeş olacağı düşünülen Realme GT Neo için tarihi resmileştirdi.

REALME GT NEO İÇİN TANITIM TARİHİ VERİLDİ

Realme GT Neo için Weibo üzerinden yapılan açıklamaya göre, akıllı telefon 31 Mart günü tanıtılacak. Realme ayrıca, paylaştığı poster ile Realme GT Neo'nun özelliklerine yönelik de bir konuyu netleştirmiş durumda. Zira posterde Realme GT Neo'nun kullanacağı işlemcinin adı yer aldı.

Realme GT Neo çıkış tarihi

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REALME GT NEO ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Realme, paylaşılan poster ile Realme GT Neo'nun MediaTek Dimensity 1200 işlemci ile geleceğini doğruladı. Fakat söz konusu posterde başka bir bilgi yer almadı. Bu noktada Realme GT Neo'nun özellikleri için ortaya çıkan beklentilere bakmak gerek. Bunların arasında 6,55 inç kavisli ekran, 8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı, 4.400 mAh'lik çift hücreli batarya ve 65W hızlı şarj özelliği bulunuyor. Tüm bunların doğru olup olmadığını 31 Mart'taki etkinlikte öğreneceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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