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Realme GT Neo tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

31.03.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme, Realme GT'den sonra merakla beklenen Realme GT Neo'yu da resmen görücüye çıkardı. Tanıtım ile birlikte Realme GT Neo'nun özellikleri belli olurken, akıllı telefon tasarımıyla da ön plana çıktı. Tasarım noktasında Realme GT Neo'nun Realme GT 5G'ye benzediğini söylemek mümkün.

Realme GT Neo tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme akıllı telefon duyurularına devam ediyor. Çinli şirket, Realme 8 ve Realme 8 Pro sonrası şimdi de Realme GT 5G'nin kardeşi olarak sayabileceğimiz Realme GT Neo'yu duyurdu. Akıllı telefonun dikkat çekici özellikleri var.

REALME GT NEO'NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Realme GT Neo, 6.43 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekran Full HD+ çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızına destek veriyor. Akıllı telefon gücünü 6 nm üretim sürecinden geçen 5G destekli MediaTek Dimensity 1200 yonga setinden alıyor. Bu işlemciye 6 GB/8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ekranın sağ tarafında nokta bir çentik bulunduran GT Neo, 16 MP'lik bir ön kamera ile geliyor. Telefon, 50W hızlı şarj destekli (kutudan 65W adaptör çıkıyor) 4.500 mAh'lik bir bataryayı bünyesinde taşıyor.

Realme GT Neo tasarımı

Realme GT Neo'nun arkasında 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro sensör bulunuyor. Yazılım açısından telefon, Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 ile birlikte geliyor.

Realme GT Neo özellikleri

İŞTE REALME GT NEO'NUN FİYATI

Realme GT Neo'nun fiyatı 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip versiyon için yaklaşık 275 dolar, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip versiyon için yaklaşık 305 dolar, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip versiyon için yaklaşık 366 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme 5G
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