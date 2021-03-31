Realme GT Neo tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme akıllı telefon duyurularına devam ediyor. Çinli şirket, Realme 8 ve Realme 8 Pro sonrası şimdi de Realme GT 5G'nin kardeşi olarak sayabileceğimiz Realme GT Neo'yu duyurdu. Akıllı telefonun dikkat çekici özellikleri var.

REALME GT NEO'NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Realme GT Neo, 6.43 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekran Full HD+ çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızına destek veriyor. Akıllı telefon gücünü 6 nm üretim sürecinden geçen 5G destekli MediaTek Dimensity 1200 yonga setinden alıyor. Bu işlemciye 6 GB/8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ekranın sağ tarafında nokta bir çentik bulunduran GT Neo, 16 MP'lik bir ön kamera ile geliyor. Telefon, 50W hızlı şarj destekli (kutudan 65W adaptör çıkıyor) 4.500 mAh'lik bir bataryayı bünyesinde taşıyor.

Realme GT Neo'nun arkasında 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro sensör bulunuyor. Yazılım açısından telefon, Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 ile birlikte geliyor.

İŞTE REALME GT NEO'NUN FİYATI

Realme GT Neo'nun fiyatı 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip versiyon için yaklaşık 275 dolar, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip versiyon için yaklaşık 305 dolar, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip versiyon için yaklaşık 366 dolar olarak belirlenmiş durumda.

