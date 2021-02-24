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  4. Realme GT‘nin ilk resmi görselleri nihayet yayınlandı

Realme GT‘nin ilk resmi görselleri nihayet yayınlandı

24.02.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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Realme GT‘nin ilk resmi görselleri nihayet yayınlandı

Çinli Realme, yeni Realme GT ile diğer amiral gemisi rakiplerle sert bir rekabete girmeyi hedefliyor. En azından görünen bu.

Realme GT nihayet göründü. Resmi olarak 4 Mart itibarıyla satışa sunulacak olan ve Realme’nin “yeni amiral gemisi modeli” unvanına sahip telefon, iki farklı renk seçeneğiyle gelecek. Bunlardan bir tanesi, sarı deri, diğeri de fotoğrafını aşağıda gördüğünüz parlak mavi.

REALME GT'NİN ÇOKLU KAMERA DESTEĞİ VAR

Tabii artık hemen her telefonda olduğu gibi bu telefonun da arka tarafında çoklu kamera sistemi konumlandırılmış. Burada dışarıya doğru hafif çıkıntılı tasarlanan ve çift ton flaş ışık ile desteklenen üçlü kamera sistemi mevcut. Bu sistemdeki ana kamera ise, tam 64MP değerinde. Muhtemelen bu kameralardan bir tanesi de ultra geniş açılı çekimler için görev yapacaktır.

Belki artık garip geliyor olabilir, ancak üründe Type-C bağlantı noktasının hemen yanında 3.5mm kulaklık girişi de yer alıyor. Böylece favori kablolu kulaklığınızı kullanabilirsiniz. Evet, her ne kadar gerçek kablosuz kulaklıkların yükselişi sürse de, kablolu kulaklık tercih edenlerin sayısı da azımsanamayacak düzeyde.

SNAPDRAGON 888 GÜÇ VERECEK

Ürünün ekran tarafında OLED teknolojisini tercih edeceği, çipset tarafında da Snapdragon 888 ile yol alacağı belirtiliyor. 5nm olarak üretilen ve güncel oyunlardan güncel kamera teknolojilerine kadar pek çok detay sunabilen bu çipset, tahmin edeceğiniz gibi 5G tarafında da maharetli ve sizi şimdiden geleceğe hazırlayabiliyor.

Bu arada, Realme GT’nin pil tarafında da iddialı bir seviye ve iddialı bir hızlı şarj teknolojisiyle geleceğini ekleyelim.

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