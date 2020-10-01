Realme hızlı şarja sahip telefonlar için gün sayıyor

Akıllı telefon pazarındaki rekabet 2020 yılında daha da arttı. Genel olarak bakıldığında akıllı telefon üreticileri, hızlı şarj teknolojileri tarafında amansız bir mücadele içerisine girdiler. Teknolojinin geldiği son noktada bazı üreticiler 4000 mAh’lık bir bataryayı yalnızca 20 dakika gibi bir sürede tam şarja ulaştırmayı başardı.

Özellikle de Çinli üreticilerin hızlı şarj teknolojileri konusunda önemli çalışmaları mevcut. Pek çok Çinli şirket en hızlı şarj teknolojisine ulaşmak için büyük efor sarf ediyor.

Nitekim Realme de bu şirketler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Hatırlanacağı üzere Çinli üretici geçtiğimiz Ağustos ayında 125W hızlı şarj teknolojisini duyurmuştu. Bu teknoloji sayesinde 4000 mAh’lık bir bataryaya sahip telefonu yalnızca 3 dakikada yüzde 33 oranında şarj etmek mümkündü.

REALME YENİ ŞARJ TEKNOLOJİSİNİ KULLANIMA SUNACAK

Son ortaya çıkan dedikodulara göre Realme’nin yeni hızlı şarj teknolojisi üzerindeki tüm çalışmalar ve testler tamamlanmış durumda. Hatta bu teknoloji Avrupa pazarında boy göstermek için de geri sayıma geçti.