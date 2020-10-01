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Realme hızlı şarja sahip telefonlar için gün sayıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.10.2020 12:33 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının yükselen isimlerinden Realme, 125W hızlı şarj teknolojisine sahip modeli için gün sayıyor. İşte detaylar.

Realme hızlı şarja sahip telefonlar için gün sayıyor

Akıllı telefon pazarındaki rekabet 2020 yılında daha da arttı. Genel olarak bakıldığında akıllı telefon üreticileri, hızlı şarj teknolojileri tarafında amansız bir mücadele içerisine girdiler. Teknolojinin geldiği son noktada bazı üreticiler 4000 mAh’lık bir bataryayı yalnızca 20 dakika gibi bir sürede tam şarja ulaştırmayı başardı.

Özellikle de Çinli üreticilerin hızlı şarj teknolojileri konusunda önemli çalışmaları mevcut. Pek çok Çinli şirket en hızlı şarj teknolojisine ulaşmak için büyük efor sarf ediyor.

Nitekim Realme de bu şirketler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Hatırlanacağı üzere Çinli üretici geçtiğimiz Ağustos ayında 125W hızlı şarj teknolojisini duyurmuştu. Bu teknoloji sayesinde 4000 mAh’lık bir bataryaya sahip telefonu yalnızca 3 dakikada yüzde 33 oranında şarj etmek mümkündü.

REALME YENİ ŞARJ TEKNOLOJİSİNİ KULLANIMA SUNACAK

Son ortaya çıkan dedikodulara göre Realme’nin yeni hızlı şarj teknolojisi üzerindeki tüm çalışmalar ve testler tamamlanmış durumda. Hatta bu teknoloji Avrupa pazarında boy göstermek için de geri sayıma geçti.

Realme’nin 2021 yılında Avrupa’da satışa sunmayı planladığı 5 modelde bu hızlı şarj teknolojisine yer vereceği dile getiriliyor. Elbette bu modellerin üst seviye cihazlar olduğunu söylemek sanırım çok da yanlış olmayacaktır. Zira Realme’nin 100 – 200 euro seviyesinde sattığı orta segment cihazlarında bu pahalı teknolojiye yer vermesi çok da mümkün görünmüyor.

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