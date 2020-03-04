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Realme için Android 10 tabanlı UI arayüzü hazır

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.03.2020 10:20 | Son Güncelleme

Türkiye’de de faaliyetlerini sürdüren firma, bugün X2 ve X2 Pro modelleri için yeni arayüzünü kullanıma sundu.

Realme için Android 10 tabanlı UI arayüzü hazır

Çinli telefon üreticisi realme, geçtiğimiz aylarda Android 10 tabanlı yeni arayüzünü duyurmuştu. realme UI olarak isimlendirilen bu yeni arayüz; çift kulaklık bağlantısı, animasyonlu duvar kağıtları, always-on display, özelleştirilebilir simge şekilleri, yeni şarj animasyonu, realme Share (AirDrop benzeri markalar arası dosya paylaşım teknolojisi) gibi onlarca yenilik ile gelecekti.

REALME ANDROİD 10 ARAYÜZÜNÜ BETA OLARAK SUNDU

Şimdilik beta aşamasında olan bu arayüz Erken Erişim Programı ile kullanıcılara sunuyor. Şimdilik sadece 3.000 kullanıcı ile sınırlı olan bu beta testlerinin başlaması oldukça sevindirdi bir haber.

Teknoloji üreticisi bu hızla giderse 1-2 ay içerisinde yeni arayüzünü orta ve üst segmentteki modellerine sunacak gibi görünüyor. Beta testlerine katılmak için sizden topluluk kullanıcı adı ve telefonunuzun IMEI bilgileri talep ediliyor. Aşağıdan beta testlerine kayıt olmak için gerekli olan formlara ulaşabilirsiniz.

X2 için buraya tıklayın

X2 Pro için buraya tıklayın

realme’nin güncelleme konusundaki son aylardaki hızını göz önünde bulundurursak, bu yeni arayüzün diğer telefonlarına da hızlı bir şekilde geleceğini söyleyebiliriz. Bakalım Xiaomi, Huawei ve OPPO gibi yerel rakipleri ile mücadele eden firma önümüzdeki dönemlerde nasıl bir performans sergileyecek?

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