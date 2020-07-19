Realme IFA 2020 için kararını verdi

Aslında son ana kadar MWC 2020’nin iptal edilmemesi için çok uğraşıldı. Lakin son karar etkinliğin iptal edilmesi yönünde oldu. Peki önümüzdeki dönemde gerçekleşecek olan etkinliklerde durum ne olacak?

Görünen o ki Berlin’de düzenlenecek olan IFA 2020 için şimdilik bir problem yok. Yani etkinlik düzenlenecek. Hatta Realme de tarihinde ilk defa bu etkinliğe katılacak. Elbette etkinlikte belli başlı kısıtlamalar da söz konusu olacak.

Örneğin bu yıl düzenlenecek olan IFA’ya gazeteci haricinde ziyaretçi alınmaması söz konusu. Tabi bu karar pandemi sürecinin ilerleyişine göre değişiklik gösterebilir.

Öte yandan etkinliğe katılacak olan firma sayısı da önemli bir etken. Şimdilik Realme etkinlikte boy göstereceğini açıkladı. Lakin diğer firmalardan ses yok.

Eğer katılım belli bir oranın altında kalırsa zaten IFA 2020 de gerçekleşmeyecektir. Tabi ki şimdiden bu konu hakkında yorum yapmak pek doğru olmaz. Malum IFA yılın son çeyreğinde gerçekleşiyor. O zamana kadar koronavirüs için bir çare bulunur mu bulunmaz mı bilemeyiz.

Lakin 2. dalganın söz konusu olduğunu da unutmamak gerekiyor.

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