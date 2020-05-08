Realme Narzo 10 için bir kez daha tarih verildi

Bir türlü çıkışını gerçekleştiremeyen telefon için bugün beklenen duyuru yapıldı. Realme’den gelen haberelere göre; Narzo 10, 11 Mayıs 2020 tarihinde tanıtılıp satışa sunulacak. İlk olarak Çin ve Hindistan pazarında satılacak olan bu model 250 dolar fiyat bandında olacak.

REALME NARZO 10 ÖZELLİKLERİ

6.5 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde ekran ile gelen telefonda sekiz çekirdekli MediaTek Helio G80 12nm yonga seti bulunacak. 3 GB RAM ve 4 GB RAM opsiyonlarını barındıracak olan bu telefon kamera kurulumu ile dikkat çekecek.

Telefonun arka bölümünde 48 Megapiksel f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel 4cm makro + 2 Megapiksel siyah beyaz f/2.4 diyaframlı kurulum yer alacak. Ön tarafta ise 16 Megapiksellik kamera kullanılacak.

LCD panel kullanıldığı için parmak izi okuyucusu telefonun arka orta bölümüne konumlandırılacak. Android 10 ile çalışacak olan bu modelin 2.500 TL bandında Türkiye’de de satışa sunulacağını düşünüyoruz.

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