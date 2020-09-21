Realme Narzo 20 ve Narzo 20 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Realme, bugün düzenlediği etkinlikte Realme Narzo 20A, Narzo 20 ve Narzo 20 Pro ile karşımıza çıktı. Realme Narzo 20A'nın özelliklerini ve fiyatını daha önce paylaşmıştık. Şimdi ise sıra, Realme'nin daha iyi özelliklerle donattığı Realme Narzo 20 ve Realme Narzo 20 Pro'da.
Narzo 20 ile başlayalım. Narzo 20'nin özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde damla çentikli bir ekran var. Telefonun damla çentiği 8 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor.
Narzo 20'nin kalbinde MediaTek Helio G85 işlemcisi, 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Telefon, 18W hızlı şarj destekli 6000 mAh gücünde bir bataryayla geliyor. Narzo 20'nin arka kameraları ise sırasıyla 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera olarak görev yapıyor.
Narzo 20'nin fiyatı 4 GB RAM + 64 GB dahili depolama alanına sahip model için yaklaşık 145 dolar olarak belirlendi. 128 GB dahili depolama alanına sahip model için ise yaklaşık 155 dolar ödemek gerekecek. Şimdi ise Narzo 20 serisinin en güçlü üyesi Narzo 20 Pro'ya geçelim.
Realme Narzo 20 Pro'nun özellikleri Narzo 20'dan daha iyi. Narzo 20 Pro'da 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Fakat bu ekran 60 Hz yenileme hızına değil, 90 Hz yenileme hızına sahip. Telefon ekranında ise tıpkı Narzo 20'de olduğu gibi bir kamera noktası bulunduruyor. Bu noktada, 16 MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.
Narzo 20 Pro teknik özellikler kısmında ise MediaTek Helio G95 işlemcisi, 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Narzo 20 Pro'nun arka kameraları 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP siyah beyaz kamera olarak sıralanıyor. Narzo 20 Pro, gücünü ise 65W SuperDart hızlı şarj desteği sayesinde 38 dakikada dolan 4500 mAh değerindeki pilinden karşılıyor.
Realme Narzo 20 Pro fiyatı yaklaşık 205 dolar olarak belirlendi. Tai bu fiyat, telefonun 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip versiyonu için geçerli. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip Narzo 20 Pro'nun fiyatı ise yaklaşık 230 dolar olacak.
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