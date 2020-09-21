Realme Narzo 20 ve Narzo 20 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Realme, bugün düzenlediği etkinlikte Realme Narzo 20A, Narzo 20 ve Narzo 20 Pro ile karşımıza çıktı. Realme Narzo 20A'nın özelliklerini ve fiyatını daha önce paylaşmıştık. Şimdi ise sıra, Realme'nin daha iyi özelliklerle donattığı Realme Narzo 20 ve Realme Narzo 20 Pro'da.

REALME NARZO 20 ÖZELLİKLERİ

Narzo 20 ile başlayalım. Narzo 20'nin özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde damla çentikli bir ekran var. Telefonun damla çentiği 8 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor.

Narzo 20'nin kalbinde MediaTek Helio G85 işlemcisi, 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Telefon, 18W hızlı şarj destekli 6000 mAh gücünde bir bataryayla geliyor. Narzo 20'nin arka kameraları ise sırasıyla 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera olarak görev yapıyor.

REALME NARZO 20 FİYATI

Narzo 20'nin fiyatı 4 GB RAM + 64 GB dahili depolama alanına sahip model için yaklaşık 145 dolar olarak belirlendi. 128 GB dahili depolama alanına sahip model için ise yaklaşık 155 dolar ödemek gerekecek. Şimdi ise Narzo 20 serisinin en güçlü üyesi Narzo 20 Pro'ya geçelim.