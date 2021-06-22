Realme Narzo 30 5G ve Realme Buds Q2 onaylandı

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, 24 Haziran’da Hindistan’da düzenlenecek lansman etkinliğinde Realme Narzo 30, Narzo 30 5G ve 32 inç Realme Smart TV dahil olmak üzere bir dizi cihazın örtüsünü kaldırmaya hazır. Bunların yanı sıra şirket, lansman etkinliğinde Realme Buds Q2′yi de tanıtacak.

FİYATLARI SIZDIRILDI

Bu ürünlerin resmi duyurusu öncesinde, 5G akıllı telefonun ve kulaklığın fiyatı bir kaynak tarafından açıklandı. Realme Buds Q2, Nisan ayı sonlarında Pakistan’da küresel çıkışını yaptı. Cihaz ülkede 5,999 (yaklaşık 38 dolar) Pakistan Rupisi olarak fiyatlandırılıyor. Kaynağa göre, bu kulaklık, Hindistan’da da benzer bir maliyete sahip olacak. Ona göre Realme Buds Q2, Hindistan’da 2.899 Hindistan Rupisi (yaklaşık 39 dolar) veya 2.899 Hindistan Rupisi (yaklaşık 40 dolar) olarak fiyatlandırılacak.

Öte yandan Realme narzo 30 5G, doğrudan Poco M3 Pro 5G ile rekabet edecek. Bu nedenle, telefonun 6GB + 128GB varyantnın 13.999 Yen’den satışa sunulacağı söyleniyor. Karşılaştırma için, POCO cihazının maliyeti 4 GB + 64 GB ve 6 GB + 128 GB depolama yapılandırmaları için sırasıyla 13,999 Hindistan Rupisi ve 15,999 Hindistan Rupisi olarak belirlenmiş durumda.

Yaklaşan realme narzo 30 5G ve realme Buds Q2, olağanüstü bir şey içermiyor. Bu cihazların öne çıkan özelliği sadece fiyatları. İlkinin 5G’yi getirdiği söylenirken, ikincisi ANC (Aktif Gürültü Önleme) özelliğiyle birlikte tanıtılıyor.

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