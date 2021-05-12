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Realme Narzo 30 için tarih belirlendi

12.05.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme Narzo 30 serisi akıllı telefonlarda Narzo 30A, Narzo 30 ve Narzo 30 Pro 5G gibi üç telefon bulunuyor. Narzo 30A ve 30 Pro 5G, şubat ayında Hindistan'da piyasaya sürüldü, ancak Narzo 30 açıklanmadı. Şimdi, markanın Malezya kanadı, Narzo 30’un 18 Mayıs’ta resmiyet kazanacağını doğruladı.

Realme Narzo 30 için tarih belirlendi

Lansmandan yaklaşık bir hafta önce, Youtuber Marc Yeo Tech Review Narzo 30’un kutudan çıkarılan bir videosunu yayınladı. Realme Narzo 30 tasarımı da böylece belli oldu. Narzo 30’un uygulamalı videosu, telefonun hafif kalın bir çerçeve ile delikli bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Telefonda yan çerçeveye konumlandırılmış bir parmak izi tarayıcısı mevcut.

Narzo 30’un alt tarafında 3,5 mm kulaklık yuvası, bir çift mikrofon, bir USB-C bağlantı noktası ve bir harici hoparlör bulunuyor. Telefonun polikarbonat arka yüzünde dikey üçlü kamera kurulumu bulunuyor ve bunu üzerinde ok benzeri bir desene sahip parlak bir şerit izliyor. Model numarası mavi renkli perakende kutusunda RMX2156 olarak geçiyor.

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REALME NARZO 30 ÖZELLİKLERİ

Söylenenlere göre, Realme Narzo 30, 580 nit parlaklık sunan 6,5 inçlik IPS LCD FHD+ 90Hz ekran ve 16 megapiksel ön kamera sunuyor. Telefonun arka kamera sistemi 48 megapiksellik bir ana kameraya ve bir çift 2 megapiksel sensöre sahip. Helio G95 yonga seti, cihaza 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile güç veriyor. Telefonda 30W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil yer alıyor. Telefon, Realme UI 2.0 tabanlı Android 11 işletim sistemi ile satışa sunulacak gibi görünüyor. Cihaz 192 gram ağırlığında ve kalınlığı 9,4 mm olacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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