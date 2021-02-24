Realme Narzo 30A tanıtıldı! Redmi 9 Power'a yeni rakip

Realme akıllı telefon tanıtımıyla bugünü boş geçmedi. Çinli akıllı telefon üreticisi, Realme Narzo 30 Pro 5G'yi görücüye çıkardı. Narzo 30 Pro 5G, MediaTek Dimensity 800U işlemcisine sahip 5G destekli bir cihaz olarak Narzo ailesine eklendi. Fakat Realme, sadece Narzo 30 Pro 5G'yi duyurmakla kalmadı, aynı zamanda Realme Narzo 30A'yı da duyurdu.

REALME NARZO 30A ÖZELLİKLERİ İLE NARZO 30 PRO 5G'DEN AYRIŞIYOR

Narzo 30A'nın Narzo 30 Pro 5G'ye daha düşük özelliklere sahip olduğunu belirtmiştik. Telefonun 6,5 inçlik ekranı da bunu kanıtlıyor. Zira Pro 5G'deki Full HD+ çözünürlük HD+ çözünürlüğe bırakıyor. Aynı zamanda Narzo 30A, 60 Hz yenileme hızına sahip. Yani yüksek bir yenileme hızı sunmuyor. Telefon tüm bunlarına rağmen gücünü MediaTek Helio G85 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci oyun performansı ile biliniyor. Narzo 30A, Helio G85'e ek olarak, bünyesinde 3GB RAM/4GB RAM ve 32GB/64GB dahili depolama alanı bulunduruyor. Realme Narzo 30A'nın en dikkat çeken noktası ise şüphesiz pili. Zira telefon Redmi 9 Power gibi 6.000 mAh'lik devasa bir pile sahip. Bu pil 18W hızlı şarj desteği ile dolduruluyor.