Realme Narzo 30A tanıtıldı! Redmi 9 Power'a yeni rakip

Realme akıllı telefon tanıtımıyla bugünü boş geçmedi. Çinli akıllı telefon üreticisi, Realme Narzo 30 Pro 5G'yi görücüye çıkardı. Narzo 30 Pro 5G, MediaTek Dimensity 800U işlemcisine sahip 5G destekli bir cihaz olarak Narzo ailesine eklendi. Fakat Realme, sadece Narzo 30 Pro 5G'yi duyurmakla kalmadı, aynı zamanda Realme Narzo 30A'yı da duyurdu.
Narzo 30A'nın Narzo 30 Pro 5G'ye daha düşük özelliklere sahip olduğunu belirtmiştik. Telefonun 6,5 inçlik ekranı da bunu kanıtlıyor. Zira Pro 5G'deki Full HD+ çözünürlük HD+ çözünürlüğe bırakıyor. Aynı zamanda Narzo 30A, 60 Hz yenileme hızına sahip. Yani yüksek bir yenileme hızı sunmuyor. Telefon tüm bunlarına rağmen gücünü MediaTek Helio G85 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci oyun performansı ile biliniyor. Narzo 30A, Helio G85'e ek olarak, bünyesinde 3GB RAM/4GB RAM ve 32GB/64GB dahili depolama alanı bulunduruyor. Realme Narzo 30A'nın en dikkat çeken noktası ise şüphesiz pili. Zira telefon Redmi 9 Power gibi 6.000 mAh'lik devasa bir pile sahip. Bu pil 18W hızlı şarj desteği ile dolduruluyor.
Android işletim sistemine sahip Narzo 30A'nın arka tarafında ise 13 MP ana kamera + siyah beyaz derinlik sensörü bulunuyor. Kamera adacığının hemen çaprazında fiziksel parmak izi okuyucusu bizleri karşılıyor. Ön tarafta, ekranın hemen üzerinde bulunan damla çentikte ise 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası var.
Realme Narzo 30A'nın fiyatı yaklaşık 125 dolar olarak belirlendi. Tabii bu fiyat 3 GB RAM + 32 GB dahili depolama alanına sahip versiyon için geçerli. 4 GB RAM + 64 GB dahili depolama alanı sunan modeli almak isteyenler yaklaşık 139 dolar ödemek zorunda.
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