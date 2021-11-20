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Realme’nin katlanabilir ekranlı tasarımı ortaya çıktı

20.11.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme GT 2 Fold tasarımı ortaya çıktı. Çin’in en genç akıllı telefon üreticilerinden biri olan Realme de katlanabilir ekranlı telefon pazarına dahil olmayı planlıyor.

Realme’nin katlanabilir ekranlı tasarımı ortaya çıktı

Bilindiği üzere şu anda katlanabilir ekranlı telefon pazarında birkaç marka mevcut. Bunlar Samsung, Huawei, Xiaomi ve Motorola. Motorola katlanabilir ekranlı modelini ABD pazarında satışa sunuyor. Yani pazar ağını bölgesel bir şekilde sınırladığını söyleyebiliriz.

Huawei ise son dönemde iyice kabuğuna çekilmiş durumda. Yani Huawei’nin de katlanabilir ekranlı telefon pazarında çok bir varlık gösterdiği söylenemez. Bu açıdan bakınca geriye tek bir isim kalıyor. Samsung. Çünkü Xiaomi’de ürettiği katlanabilir ekranlı modelleri şimdilik yalnızca Çin’de satıyor.

realme-gt2-fold

İşte Realme de bu durumu fırsat bilerek Samsung’a sağlam bir rakip olmanın peşinde. Peki Realme’nin yeni nesil katlanabilir ekranlı modeli nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Bu soru kısmen de olsa netlik kazandı. Çünkü Realme GT 2 Fold’un tasarımı sızdırıldı. Genel itibariyle tasarımın öyle büyük bir yenilik sunmadığını söyleyebiliriz. Yani Galaxy Z Fold’tan hallice bir telefon.

Elbette bizler için asıl önemli unsur Realme’nin bu telefon için nasıl bir fiyat politikası uygulayacağı. Eğer uygun bir etiket yazılırsa Samsung’a dişli bir rakip olması çok da fazla zaman almayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Realme
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