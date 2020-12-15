Realme’nin yeni akıllı saati AMOLED ekranla geliyor

Ardından kablosuz kulaklık ve akıllı saat üretimine de girişen Realme şimdilerde model yelpazesini genişletmek için çalışmalar yürütüyor.

REALME WATCH S PRO YOLDA

Realme’nin kullanıcıların beğenisine sunacağı son ürün ise Watch S Pro olacak. Bilindiği üzere Realme’nin ilk akıllı saati Realme Watch ülkemizde de satışa çıkmıştı. Hatta bu akıllı saat şu aralar da 400 TL civarında bir fiyat etiketiyle satılmakta.

Yeni Realme modelinin en çok dikkat çeken özelliği AMOLED ekranla gelecek olması. Hatırlanacağı üzere ülkemizde de satışa sunulan ilk modelde IPS LCD bir panel tercih edilmişti. Saat SpO2 ölçme özelliğine de sahipti.

Realme’nin yeni akıllı saatinin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise şimdilik netlik kazanmış değil. Yine de bekleyip göreceğiz.

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