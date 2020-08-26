Realme’nin yeni canavarı: Realme X7

Türkiye’de de faaliyetlerine tam gaz devam eden Realme, çok yakında karşımıza fiyat/performans canavarı Realme X7 ile çıkacak. Eylül ayının başlarında tanıtılıp satışa sunulması beklenen bu modelin, bugün ise tüm özellikleri ortaya çıktı. Görünüşe göre realme, 2020’yi bomba gibi kapatmak istiyor.

İŞTE REALME X7'NİN ÖZELLİKLERİ

Sızdırılan bilgilere göre telefonda; 6.43 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazeleme hızına sahip AMOLED ekran yer alacak. Gücünü Snapdragon 765G yonga setinden alacak olan telefon RAM ve depolama konusunda ikiye ayrılacak.

Telefonun 6 GB LPDDR4x RAM / 128 GB dahili depolama birimli ve 8 GB LPDDR4x RAM / 256 GB dahili depolama birimli sürümleri bulunacak.

Arka tarafta 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel 119 derece Ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörlü kamera önde ise 32 Megapiksellik ön kamera kullanacak olan Çinli dev, 65W hızlı şarj destekli 4.300 mAh kapasiteli bataryası ile dolu dolu kullanım deneyimi sunacak.

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