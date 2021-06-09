Realme'nin yeni hedefi belli oldu! İlk kez üretecek

Realme adı daha çok ürettiği akıllı telefonlarla biliniyor. Ancak firma son zamanlarda portföyünü kablosuz kulaklık ve televizyon gibi ürünlerle çeşitlendirmiş durumda. Madhav Sheth'in yaptığı paylaşıma göre ise Realme yeni bir kategoriye daha adımını atıyor: Dizüstü bilgisayar kategorisine.

REALME'DEN DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR HAMLESİ

Realme Hindistan ve Realme Avrupa'nın CEO'su Madhav Sheth, Twitter'da yeni ürün kategorisine dair bir fotoğraf ve mesaj yayınladı. Sheth, yayınladığı fotoğrafta ince bir zarfın veya çantanın içinde yer alan ve bir kısmı gözüken bir dizüstü bilgisayar (tahminler bu yönde) gösterdi. İkili kod ile yazılan mesaj çözüldüğünde ise "Hello World" (Merhaba Dünya) ifadesi karşımıza çıktı.

Doğrusunu söylemek gerekirse Realme daha önce bir dizüstü bilgisayar üretmedi. Bu yüzden ürün, firma için önemli bir konumda.

APPLE'I HATIRLATTI

Realme CEO'sunu yaptığı paylaşım bundan yıllar önce Apple'ın MacBook Air için yaptığı tanıtımı anımsattı. O tanıtımda Steve Jobs'ın öncülüğündeki Apple, MacBook Air'ın inceliğine atıfta bulunmak için dizüstü bilgisayarı bir zarf veya bir çantadan çıkartıyordu.

