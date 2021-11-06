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Realme Pad Avrupa pazarında satışa çıkarılacak

06.11.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayında realme, Hindistan’da realme Pad adlı ilk tabletini piyasaya sürmüştü. Cihazın en büyük özelliklerinden biri bütçe dostu tablet olmasıydı. Şimdi bu cihazın Avrupa’da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak direkt olarak birebir aynı cihaz olması beklenmiyor.

Realme Pad Avrupa pazarında satışa çıkarılacak

Gelen raporlara göre realmePad yakında Avrupa’da piyasaya sürülecek. Sızıntı yapan kişi, cihazın MediaTek Helio G80 yonga seti yerine Qualcomm Snapdragon 870 SoC tarafından destekleneceğini söylüyor .

Ancak ilginç bir şekilde, üst düzey silikona sahip olmasına rağmen, tablet yalnızca 4GB RAM ve 64GB dahili depolama ile gelecek. Her neyse, MicroSD kartlar aracılığıyla depolama genişletme desteğine sahip olacak.

Orijinal realmePad gibi , bu da 8MP arka kamera, 8MP ön kamera ve 18W şarj desteğine sahip 7.100mAh pile sahip olacak. Son olarak, sadece aynı tasarıma sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda aynı 440g ağırlığa da sahip olacak.
Birkaç gün önce, ürünün Avrupa fiyatları bir perakendecinin listeleri aracılığıyla sızdırıldı . Buna göre realme Pad, 3GB + 32GB, 4GB + 64GB ve 6GB + 128GB bellek yapılandırmaları için sırasıyla 239 €, 239 € ve 239 € olarak fiyatlandırılacak.

Yukarıda belirtilen fiyat etiketleri ve özellikleri doğru olursa realme Pad, Avrupa’nın en uygun fiyatlı Snapdragon 870 destekli tableti olacak. Bununla birlikte, marka henüz bölge için lansman tarihini resmi olarak açıklamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Realme
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