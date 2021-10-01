Realme Pad için daha fazla detay geldi

Realme Pad ayrıca, arka panelinde altın halka ile çevrili bir kameraya ve alt köşede bir Realme logosuna ev sahipliği yapacak gibi görünüyor. Ayrıca resmi bir video da geldi. Şirket tarafından yaklaşmakta olan cihaz Realme Pad’i altın renginde gösteren bir video yayınlandı.

İKİ FARKLI RENGİ OLACAK

Video, ayrıca Realme Pad‘in en az iki renkte geleceğini de doğrulamış oldu. Realme tarafından daha önce paylaşılan görüntüler bize tabletin gri versiyonunu da göstermişti. Realme daha önce Realme Pad’in 6.9 mm kalınlığında olacağını söylemişti, ancak şirket henüz tabletin teknik özelliklerini detaylandırmadı.

İŞTE SÖYLENTİLERE GÖRE REALME PAD'İN ÖZELLİKLERİ

Bununla birlikte, söylentilere bakılırsa Realme Pad iki adet 8MP kamera (biri önde, diğeri arkada), bir microSD kart yuvası ve 7.100 mAh pil ile tamamlanacak. Realme Pad’in yerleşik 6GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip olduğu da söyleniyor. Ancak Geekbench’te, Helio G80 yonga seti ve Android 11 işletim sistemi ile görülen 4GB RAM varyantının da gelmesi bekleniyor.

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