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Realme Q2 Pro 5G kıskandıracak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.10.2020 10:11 | Son Güncelleme

Çin’in yükselen yıldızı realme, bugün orta-üst segmentte yer alacak olan yeni canavarı realme Q2 Pro 5G ile karşımıza çıktı.

Realme Q2 Pro 5G kıskandıracak

Türkiye pazarında önemli işlere imza atan realme, 2020 yılını kapatmaya hiç niyetli değil. Çinli teknoloji devi bugün sürpriz bir şekilde realme Q2 Pro 5G modeli ile karşımıza çıktı. Orta-üst segmentte yer alacak olan bu telefon, sunduğu özellikler ile rakiplerini kıskandıracak gibi görünüyor.

realme Q2 Pro 5G’de 6.4 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 800U yonga setinden alan telefonda 8 GB LPDDR4X RAM bulunuyor.

128 GB ve 256 GB dahili depolama birimi seçenekleri ile gelen bu model, kamerası ile segmentinin sınırlarını zorluyor. Telefonun arka tarafında 48 Megapiksel ana f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens f/2.3 diyafram + 2 Megapiksel siyah beyaz porte kamera + 2 Megapiksel 4cm makro lens f/2.4 diyaframlı kamera kurulumu yer alıyor.

Ön tarafta ise 16 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.1 diyaframlı kameraya yer veriliyor. Kutusundan Android 10 işletim sistemi ve 65W Super Dart şarj destekli 4.300 mAh kapasiteli batarya ile çıkan telefon 250 dolar gibi oldukça uygun fiyata sahip.

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