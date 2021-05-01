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Realme Q3 5G ilk günde rekor kırdı

01.05.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme’nin orta segmentti iddialı modeli Q3 5G ilk gününde adeta yok sattı. İşte Realme Q3 5G ile ilgili tüm detaylar.

Realme Q3 5G ilk günde rekor kırdı

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Realme model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli üretici geçtiğimiz günlerde Q3 5G ve Q3 Pro 5G modellerini tanıtmıştı. Bu modeller tanıtıldıktan bir hafta sonra yani dün raflardaki yerini aldı.

İki modele de yoğun bir ilgi mevcuttu. Özellikle Q3 5G modelinin stokları erken saatlerde tükendi. Realme ilk gün toplamda iki modelin 50.000 adetten fazla sattığını aktardı.

5G desteği ile gelen Q3 modeli Qualcomm’un yeni yonga setlerinden biri olan SD 750G’den güç alıyor. Sistemini 6GB ve 8GB’lık RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 128GB.

1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 6.5 inçlik IPS LCD ekranla gelen telefonda 5000 mAh’lık batarya yer alıyor.

Telefonun arka kısmına geçtiğimizde 48MP’lik ana kameraya, 8MP’lik ultra geniş açı ve 2MP’lik makro kameranın eşlik ettiğini görüyoruz. Ön yüzde ise 16MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

5000 mAh’lık ortalamanın üzerinde bir pilden beslenen Q3 5G’de 30W hızlı şarj desteği de bulunuyor. Telefonun sıfırdan tam şarja ulaşması yalnızca 63 dakika sürüyor.

Realme bu modelin fiyatını gayet uygun tutmuş. Telefonun Çin’deki çıkış fiyatı yaklaşık olarak 170 euro. Muhtemelen Türkiye’ye gelirse de 3000 – 4000 TL arasında bir etikete sahip olacaktır.

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Realme
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